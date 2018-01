A közbeszerzés elindításával most már biztos, hogy felújítják a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és a vízügyi igazgatóság győri épületét. Az energetikai korszerűsítésre korábban milliárdos pályázati forrást nyertek, ám aztán az üvegpalota lebontása is szóba került - ezt és a költöztetést még nem is vetették el.