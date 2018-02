Régi fényében ragyog az Öregtemplom orgonája

Fotó: Bertleff András

A győri Öregtemplom első orgonáját 1784-ben vásárolta a gyülekezet. A hajdani közösség kicsinek tartotta a hangszert, mondván, nem méltó a templom méretéhez, ezért egy buzgó adományozó jóvoltából 1791-ben újat vásároltak. Ennek a díszes, félköríves záródású, aranyozott-fehér homlokzatát viseli a mai orgona is. Ennek köszönhető, hogy a modern hangzású, hatalmas méretű hangszer formájában is harmonikusan illeszkedik a templom képébe.A hangszert a napóleoni háborúk idején, 1809-ben ágyúgolyó-találat érte, de a teljes helyreállítására csupán 1836-ban került sor. A jelenlegi orgona eredetije 1926-ban a nagy hírű Angster cég pécsi műhelyében épült, és azóta számos kisebb-nagyobb átalakításon esett át. Ahogy Csorba János igazgató-lelkésztől megtudtuk, a mostani munkálatok előtt 1999 és 2000 között teljes egészében modernizálták.



Teljesen megújul az evangélikus tömb



Az Insula Lutherana megújulását kiemelt beruházásként több mint 5 milliárd forinttal támogatta a kormány. Az Európában példa nélküli épületegyüttes újjászületését szolgáló teljes projekt egyik kezdeményezője Kara Ákos államtitkár, országgyűlési képviselő volt.

– Sajnos a hangszer nem sokkal az átalakítást követően megbízhatatlanná vált, még annak ellenére is, hogy kétezer-hatban az elektronikus részeiben komoly beavatkozások történtek. A gondokat ezzel sem sikerült tartósan megoldani – mesélte a lelkész, aki elmondta, hogy az „evangélikus sziget" épületegyüttesének nagyszabású felújítása kapcsán az orgona restaurálása is a tervekben szerepelt.A munkálatok nemrégiben fejeződtek be. A teljesen újjászületett hangszer az eredeti, 1926-os állapotát kapta vissza, mégpedig úgy, hogy a különféle átalakítások során kivett alkatrészeket – az analóg orgonák szerkezeti vizsgálata nyomán – sikerült a szakembereknek tökéletesen rekonstruálni. Nevezetessége, hogy hazai viszonylatban egyedülálló, úgynevezett „Czézár típusú" orgona. Az értékmentő munka 52 millió forintba került.Az orgonaszentelési ünnepséget február 18-án 10 órakor tartják az Öregtemplomban. Igét hirdet Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. Az istentiszteletet élőben közvetíti a televízió.