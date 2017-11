Rapülők: a győri koncerten végleg leszállnak Gesztiék - videó, fotók

​ ​ ​

„Minden előzetes híreszteléssel szemben nem áll többé színpadra a Rapülők, valóban a december 29-i győri koncert lesz az utolsó. Mert ha tartjuk a szokásunkat, s tízévente állunk össze egy-egy koncertre, akkor tíz év múlva ott halnék meg a színpadon" – nyomós érvvel indokolta döntésüket tegnap Geszti Péter.Az „előszilveszteri" Rapülők buli promóciós sajtótájékoztatójának a legfontosabb információja ez volt, vagyis aki szeretné még egyszer látni a kilencvenes évek sikerzenekarát, az még megteheti, Győrben. Látványos, sztárvendégekkel tűzdelt bulit ígért Geszti – és a régi hangzást, ami a rajongók követeltek vissza a 2006-os, újbóli „felszállást" követően.

A jegyek 6490 és 7490 forintért válthatók majd meg, de aki a szerencséjében és a szövegtudásában bízik, az december 6-án Győrben, a Baross út elején akár nyerhet jegyet is a győri Audi Arénába. A Rapülők ugyanis aznap 16-18 óráig élőben zenélnek, s ezzel a meglepetéssel készülnek. A koncerten is lesz egyébként meglepetésvendég – a személyét szintén december 6-án jelentik be. Felszállásra felkészülni, az „évezred utolsó Rapülők koncertje" startra kész.