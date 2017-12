Rákász Gergely holnap dupláz Győrben

A győri Kossuth Lajos utcai református templomban ad kedden este hét órakor teltházas koncertet Rákász Gergely.



A Christmas című lemezbemutatójára már hetekkel ezelőtt minden jegy elkelt, ezért döntött úgy az orgonaművész, hogy szerdán este hét órakor ugyanott dupláz.



Szép hazai sikertörténet, és példa Rákász Gergely karrierje. Győrből indult, feltűnt néhány európai koncerttel, majd USA-béli sikerei közepén hazajött, és itthon akarta folytatni. Barátai fele azt kérdezte elment-e az esze, a másik fele bíztatta, ő pedig kissé régimódian úgy nyilatkozott: “szükségem van a hazai közegre, az anyanyelvemre, a családomra, a barátaimra, hogy felszabadultan dolgozhassak." Hogy Rákász régimódi-e, vagy csak patrióta, nehéz eldönteni, de a mai sok tekintetben értékvesztett modern világban talán egyik sem hátrány.



“Biztos vagyok benne, hogy a szeretetemet a hallgató is érzi" - mondja “és az ő szeretetüket érzem én is visszahatni a munkámra. Olyan az egész, mint az Aranykor. Azt csinálom amit szeretek, ott ahol szeretem, azok jönnek akik tényleg az orgona iránt érdeklődnek, és nem egy cirkuszi majomra kíváncsiak a bulvár sajtóból. Nincsenek botrányok, csak, hogy nagyobb nézettség legyen, nincsenek kérdéses ügyek, az egész az, ami. A zene zene, a kultúra kultúra. Ami pedig az itthoni életet illeti, érdemes elgondolkozni rajta, mi mindent cserél el az ember egy kicsit több pénzért, ha külföldre megy. Be lehet árazni a munkát, de nem a szeretteinket, vagy az anyanyelvet. Annak sincs ára, hogy úgy élhetek, nevelhetem a gyerekemet, hogy a környezetemben mindenki tudja folytatni a Rossz a Jézus kiscsizmáját. Ez a kultúra ami összeköt, erősít, és erre nem lehet árcédulát akasztani, hogy ennyi, vagy annyi dollárért lemondok róla."



Hazahozta amit külföldön tanult, nekünk játszik, és ő is jól érzi magát tőle.