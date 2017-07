Rákász Gergely a Városmajori színpadon idézi meg az orgona hercegeit

Rákász Gergely orgonista a hangszer legnagyobb szerzőinek alkotásait mutatja be a közönségnek a Lords of the Organ című koncertsorozatának keretében, amelynek következő koncertjére vasárnap a Városmajori Szabadtéri Színpadon kerül sor.A vasárnapi koncerten Maurice Ravel halálának nyolcvanadik évfordulójának tiszteletére többek között megszólal Rákász Gergely átiratában a Bolero című mű is.David Guetta zenéjére milliók buliznak a világ legmenőbb szórakozóhelyein, de vajon sejtik-e, hogy Wilhelm Middelschulte már az 1900-as évek elején írt olyan zenét, ami a ’80-as évek House őrületében, majd napjaink klub zenéjének élvonalában is visszaköszön. Külön csavar a történetben, hogy Middelschulte Toccatája Luther Márton Erős vár a mi Istenünk kezdetű egyházi énekének dallamával dolgozik, ez pedig a Reformáció 500-ik évfordulójának évében igazi kultúrbonbon - írja a a koncert beharangozójában az allevents.in

A Lords of the Organ sorozat a hangszer legnagyobb szerzőit és örökéletű műalkotásaikat állítja színpadra a következő években.Az Orgona Lordjai olyanok a hangszer történetében, mint egy-egy bíbor színű könyvjelző az örökkévalóság enciklopédiájában. A kötet Bachnál természetesen minden évben kinyílik, majd jobban és kevésbé ismert mesterművek között lapozgatunk, a bravúros orgona átiratok pedig mindig más, nem orgona szerzőt emelnek a Lordok közé.A koncert tehát egyszerre kínál jól ismert klasszikus muzsikákat, friss érdekességeket, és meglepő élményeket a hangszerek királyának udvartartásából.