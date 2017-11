Rajzfilmünnep, kosárfonás, pók-és rovarkiállítás - itt a hétvégi programajánló

Ajánlana egy programot? Ide küldheti: tudosito@kisalfold.hu

Győr11. 04–05., szombat-vasárnapÚjvárosi Művelődési Ház, 10–18 óra20 óra: Konyha + tej. 23–6 óra: Kitschi w/ XHIN (CLR – Singapore).21.30–23.30 óra: Supernem Weekend. Vendég: Amberjack. Belépő: 1890 Ft (elővétel) és 2390 Ft. Kapunyitás: 20 óra. 23.59 óra: The Golden Age of MySpace DJ Set. Koncertjeggyel ingyenes, az újonnan érkezőknek 500 Ft.Az utolsó éjszaka 100 + Hoppáré19–21 óraA 100 éves némafilm vetítése élő zenével. Jegyár: normál: 1000 Ft / diák, nyugdíjas: 800 Ft.11. 03., péntekRába Quelle fürdő, 21 órátólC-vitaminos éjszakai csobbanás a győri Rába Quelle fürdőben! Nyitás 21 órától, jegyvásárlás 20 óra 20 perctől a helyszínen. Rába Quelle, csobbanj bele!11. 04., szombatCsikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér, 14–18 óraÓvodapedagógusok napja: A dobozok második élete – újrahasznosítással művészetet.Az óvodapedagógusok napján az érdeklődők megismerkedhetnek a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér aktuális időszaki kiállításával, a program további részében bemutatásra kerül, hogy a művészet, amellyel egy óvodáskorú gyermek találkozik a múzeumban, nincs is olyan távol az őt körülvevő hétköznapi dolgoktól sem, mindez idén az újrahasznosítás jegyében. Az Óvodapedagógusok Napja programjának meghívott bemutatkozó vendége a MintaKINCStár, ahol népművészetünk anyanyelvével, díszítő motívumaival, mintáival ismerkedhetnek meg a résztvevők különböző játékokon, feladatlapokon keresztül.Foglalkozásvezető: Farkas Zsuzsa grafikusművész. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.11. 05., vasárnapDunakapu tér, 9–13 óraA kisalföldi termelők portékáinak bemutatása és népszerűsítése. Program: 10 óra: Az Aranykapu gyermekzenekar koncertje. 12 óra: A Hoppáré zenekar koncertje.Sopron és környékeSopron11. 04., szombat 19:00Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális KözpontHorvát zenés gálaműsorSzervező: Soproni Horvát Nemzetiségi ÖnkormányzatA belépés díjtalan.Mosonmagyaróvár és környéke11. 04–05. szombat-vasárnapFehér Ló Közösségi Ház11. 04., szombat10 óra: Mesék Mátyás királyról16 óra: Kis kedvencek titkoséleteAz egész estés animációs filmjében az Illumination Entertainment és a Universal Pictures feltárja, mit művelnek kis kedvenceink otthon nap mint nap, miután mi elmentünk dolgozni vagy az iskolába...18 óra: Coralaine és a titkosajtó11. 05., vasárnap16 óra: SzaffiA vetítések között játékra, színezésre, plakátkiállítás megtekintésére kerül sor.11. 03., péntekFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraNem hervadó virágok, érdekes őszi díszek és hűtőmágnesek készítése. Anyagköltség 500 Ft.11. 04., szombatKözösségi ház, 9 óraA rendezvény kezdetén 9 órától az Egy kupac kufli című családi animációs film vetítése ígér garantált szórakozást, de emellett még sok érdekes program várja az érdeklődő gyerekeket, családokat.Rábaköz11. 04., szombatCsornai Múzeum, 10 óraTomka Péter előadása: „Őszre hangolt régészet" – avar temetők a Kisalföldön.Nyugdíjas Akadémia11. 08., szerdaVárosi Művelődési Központ, 16 óraA kvantum csendje. Előadó: dr. Bacsárdi László egyetemi docens, intézetigazgató – NYME. A belépés ingyenes.„Sugárzó ragyogás"11. 03., péntekCsornai Múzeum, 9–15.30 óraDetektívjáték. A program ingyenes!11. 03., péntekRábaközi Művelődési Központ, 16 óraA foglalkozások ingyenesek!