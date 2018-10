Rács mögött az Iszlám Állammal kacérkodó két dunántúli huszonéves - ítélet Győrben

A ét fiatalember egyébként meglepően félénk, halk szavú, s alig hallható vallomásukban, az utolsó szó jogán megbánásukról beszéltek. Fotó: M. M.

Ilyeneket: „Ennek a bolygónak az ura az Iszlám Állam lesz, csak idő érdése mikor lesz a Kalifa az új vezérünk és kormányoz minket a dicsőségbe és világuralomba, Allah legyen velünk." „Hamarosan bekövetkezik a katasztrófa. Szerezni fogok egy kamiont magamnak, aztán futhatnak a hülye emberek." „Aki csak csatlakozni akar az Iszlám Államhoz, az írjon privátba." „Én vagyok a legnagyobb Magyarországon. Hamarosan megismeritek a nevem." „A nyakba lesz szúrva a és."

Egyikü 26, a másikuk csak 22 éves. Az interneten találtak egymásra, s nem is ötötte őket össze más, mint az erőszak, az Iszlám Állam és a letölthető erőszakos videó iránti érdeklődés, amiből – éppen a terrorcselekmények idején – több lett perverz hóbortnál.a szír kormány milyen életfeltételeket, örülményeket teremt a lakosságnak. Abu Isa hívta őt, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz, azt mondta: egy város katonai védelmét éne ellátnia, s ennek fejében pénzt és megélhetést biztosítanának neki.Erről interneten Abu Isát tájékoztatta, majd vett egy repülőjegyet és 2015. -án Isztambulba repült. Megbeszélte Abu Isával, hogy várni fogja őt a reptéren, és elviszi Szíriába, de Abu Isa nem volt ott.Egy napi várakozás után egyedül indult el a szír-törö határ felé, több napig buszozott, szinte pénz nélkül, s végül a határon lévő Kilis városába ért, ahol a határt már nem lépte át.akit majdnem sikerült rávenni a kiutazásra, de annak pénze, útlevele nem volt, s csupán szóban beszélt neki szándé áról, ezért hasonló vád alapján elítélni nem lehet. Ő inkább az Iszlám Állam katonái által végrehajtott kivégzésekről szóló videókat töltötte le, a fegyverekről, propagandaanyagokról észített épeket nézegette, illetve felvette magát, ahogy hűséget fogad az Iszlám Államnak és a kalifának.Ténykedése viszont jó volt arra is, hogy a hatóság - miután átnézte az internetes kommunikációját - ráakadjon a móri elvbarátra, F. Rolandra és őt is őrizetbe vegye. F. Roland 2016 szeptembere óta állt letartóztatás alatt., védője egyetért a jogerős ítélettel, amellyel a bíróság helybenhagyta a Székesfehérvári Törvényszé döntését. Hiszen maga a védelem sem látja ártatlannak a vádlottat, s a családi örülményei és pszichés állapota miatt eleve a törvényi minimum alá ment a bíróság., az ügyész az ő esetében is súlyosítást ért, de végül dr. Zólyomi Csilla tanácsa ütörtö ön megfelelő mérté ének találta a büntetést. A 2 év szabadságvesztés felfüggesztésére - a védői indítvány ellenére – nem látott lehetőséget, így hamarosan a fenyegetőző is rá mögé kerül.A ét fiatalember egyébként meglepően félénk, halk szavú, s alig hallható vallomásukban, az utolsó szó jogán megbánásukról beszéltek.