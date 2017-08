R-Go Győrben, Beatrice Mosonszentmiklóson - Szemezgessen a hétvégi programokból!

Győr

Tóparty

08. 05., szombat



Adyváros, I. sz. tározótó

Idén immár negyedik alkalommal rendezik meg az adyvárosi tó körül a Tópartyt, mely színvonalas programokkal, színpadi koncertekkel, egész napos gyermekfoglalkozásokkal, interaktív játékokkal, vendéglátással várja a kedves érdeklődőket.



A sok program mellett a nap folyamán omnibuszos utazáson is részt vehetnek a vendégek, melynek állomásai a városrész jelentősebb, kedvelt helyszínei.

Az esti vendég: Szikora Róbert és az R-Go.



Győri Reneszánsz és Barokk Hét

08. 06–12.

08. 06., vasárnap, 18 óra

Nagyboldogasszony-templom, Boglárka u. 2.



Kilencedik alkalommal rendezik meg a régizene-találkozót Győrben.



Nyitókoncert: Savaria Barokk Zenekar

Hangverseny Telemann műveiből a zeneszerző halálának 250. évfordulója tiszteletére.

Közreműködnek: Vitárius Piroska – hegedű, Kállay Katalin – furulya, Kallai Nóra – viola da gamba, Németh Pál – művészeti vezető.



08. 07., hétfő, 19.30 óra

Szentháromság-templom – Kálóczy tér 3.

Corvina Consort énekegyüttes

Ünnepkörök zenéje

Andrejszki Judit, Pintér Ágnes – szoprán, Draskóczy Balázs, Pászti Károly – tenor, Kalmanovits Zoltán – bariton, Demjén András – basszus.



08. 08., kedd, 19.30 óra

Zichy-palota – Liszt Ferenc u. 20.

Barokkó

Válogatás a barokk és rokokó kor zenéjéből. A kurzusvezető tanárok koncertje.

Helyszín: Esterházy-palota – Király u. 17.

08. 09., szerda, 19.30 óra

Recercare Régizenei Műhely

Reneszánsz és kora barokk koncert.



Védd a helyit, vedd a kisalföldit!

08. 06., vasárnap

Dunakapu tér, 8–13 óra



Kisalföldi termelők portékáinak bemutatása és népszerűsítése.



9.30 óra: Reggeli testébresztő torna Molnár Sacival.



10 óra: A Lóca együttes gyermekkoncertje.

A Lóca együttes 2010-ben alakult Kecskeméten. Előadásaik a gyermekek aktív részvételére épülnek s az aktuális ünnepkörhöz, jeles naphoz kapcsolódó mondókákat, népdalokat, népi játékokat és táncot tartalmaznak. Dalaikat és történeteiket népi és klasszikus hangszerekkel, illetve hangkeltő eszközökkel megszólaltatott élő zenei kísérettel adják elő.



11.30 óra: A Belau zenekar koncertje.



A Belau üzenete egyszerű: próbáljunk meg kiszakadni a hétköznapi nyüzsgésből és igyekezzünk megélni a pillanatot. Ennek megfelelően a cél, hogy a zene hatására belső utazásra induljon a hallgató, olyan reményteli és napsütötte helyekre, ahol ki tud kapcsolni és képes meglelni a harmóniát.

Lóca együttes

Belau zenekar Mosonszentmiklós Beatrice-koncert

08. 05., szombat, Mosonszentmikós, sportpálya, 21 óra



Nagy Feró és a Beatrice ingyenes koncertje.

18 óra: Mosonszentmiklós–Ikrény labdarúgó-kupamérkőzés. Sopron

Péntek Délután-koncert

08. 05., szombat



Az egyik legígéretesebb fiatal helyi alternatívrock-formáció ad koncertet 21.30-tól. Utána DJ Seat the Belt lemezei.



Élmények a Fertő-tájon és a Hanságban – a határ mindkét oldalán



08. 04., péntek

Sarród, Kócsagvár, 6 órától

Madárles pirkadatkor Mekszikópusztán.



08. 05., szombat

Sarród, Lászlómajor, 9 órától

Családi biciklitúra a Fertő keleti oldalán.



08. 04., péntek,

Hegykő, a termálfürdő parkolója, 18 órától



08. 06., vasárnap

Hegykő, a termálfürdő parkolója, 10 órától

Lovas kocsikázás madárlessel.



Előjelentkezés szükséges! Tislér Diána, +36-70/229-8483,

tislerdiana@gmail.com, www.fertotajtura.hu

Csorna

Péntek esti muzsika – Tom White & the Mad Circus

08. 04., péntek

Zenepavilon, 20 óra



Július 7. és augusztus 11. között kilencedik alkalommal rendezik meg Csornán az immár hagyományos zenepaviloni koncerteket. A hétvégeken könnyű nyáresti koncertekre várja az érdeklődőket a csornai önkormányzat és a Városi Művelődési Központ. (Rossz idő esetén a művelődési központban rendezik a koncerteket.)



A részvétel díjtalan.