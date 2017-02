Próbaérettségi a győri Deák iskolában, jelentkezz!

A Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos érettségi előkészítője, a Studium Generale idén is megrendezi Országos Nyílt Próbaérettségi Napját, ahol bárki ingyenesen kipróbálhatja tudását három tantárgyból, matematikából és történelemből emelt- vagy középszinten, valamint közgazdaságtanból február 18-án a PwC Hungary támogatásával. A tesztek megírásához több helyszínt is biztosítanak, így Budapesten felül Győrben, Kecskeméten, Nyíregyházán, valamint Székesfehérváron is kitölthetik azokat a diákok.A győri helyszínt a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma biztosítja február 18-án.A feladatsorokat a Studium Generale tanárai állítják össze és javítják ki, de természetesen a megoldókulcsokat is elérhetővé teszik a www.facebook.com/studiumgenerale70 Facebook oldalon, valamint a honlapjukon. Ezen felül Budapesten személyes konzultációra is lehetőséget biztosítanak a dolgozatok eredményeinek elküldésén felül. Jelentkezni a www.studiumgenerale.hu oldalon kell, jelentkezési határidő 2017. február 12.