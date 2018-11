Presztízs-gála: Kamarai Díj - Farkas Szilárd posztumusz

​Farkas Szilárd

– Élete volt a szakmája és a cég, amelyet felépített. Büszke volt rá, sokszor mondta, hogy az ő igazi életműve a Wolf. Az érdeklődése ugyanakkor sokrétű volt, az élet más területein is kereste, s meg is találta a kihívásokat és az örömet. Szerette a Balatont, a vitorlázást, s a jó ügyek mellé mindig odaállt. Nem hiszem, hogy önmagában az a tény foglalkoztatta, hogy példaképévé válhat-e a jelen és a jövő fiatal vállalkozói generációi számára, de sok tekintetben példát mutatott. Végtelenül kitartó volt – akkor is, amikor már a betegséggel küzdött. Kollégáinak sem mondta el, milyen küzdelmet vív, ugyanúgy tette a dolgát, mint világéletében. „Nincs lehetetlen" – ez volt a jelszava. Az utolsó pillanatig ez vezette, s az utolsó pillanatig dolgozott.