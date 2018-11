Presztízs-gála - Az év üzletembere: Nagy László

Nagy László

Az üzemből éves szinten közel másfél millió alkatrész kerül ki, melyek a hazai és a külföldi piacon jelennek meg beépítésre váró vagy késztermékként. Nagy László ügyvezető elmondása szerint igyekeznek jó lokálpatrióták is lenni, s ez a falu és annak közössége támogatásában is megmutatkozik.– Hét éve egy sajnálatos eset után került az én irányításom alá a vállalat. Azóta ezt az örökséget továbbvíve, -fejlesztve, a családdal és a kollégákkal közösen jutottunk el a mostani szintre – emelte ki. A cégvezetőt meglepetésként érte „Az év üzletembere" díj elnyerése: – Nagy kitüntetés ez számomra és visszaigazolása annak, hogy még ha sokszor nehéz is és küzdelmes a munka, megéri. Ez a helyes irány – összegzett az ügyvezető.