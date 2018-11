Presztízs-gála - Az év nagyvállalkozása: Erbslöh Hungária Kft.

Bene Zsolt

A Németországban, Egyesült Államokban, Kínában és Magyarországon 10 ezer embert foglalkoztató, autóipari alkatrészeket gyártó Erbslöh győri cége (is) folyamatosan fejlő- dik. Tavaly adtak át egy négyezer-négyszáz négyzetméteres szerelőcsarnokot, s már épül a 14 milliárdos új beruházásuk is, mely várhatóan jövő év végére készül el.A vállalat megrendelői között megtalálható a Jaguar Land Rover, az Audi, a Volvo és a BMW-csoportok is. Bene Zsolt, a cég ügyvezetője úgy reagált az elismerésre: nagy megtiszteltetés számukra a Presztízs-díj, Győr környékén és a térségben erősítheti a vállalat hírnevét, többen megismerik ezáltal az Erbslöh Hungária Kft.-t. Ez a presztízs kulcsfontosságú területeken, például a munkaerő-felvételeknél, toborzásoknál is segítséget jelenthet számukra.