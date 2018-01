Postarablás Győrben - Kérdések a hajszáról: a dugókon kívül mit ért el ezzel a rendőrség?

Csimma László is jött, látott, majd hazament a csekkjeivel. Kedden talán több szerencséje lesz. Fotó: H. B. E.

Még szép, hogy hallott erről Csimma László, hisz erről beszél most a környék. Kisbácsán, Győr családi házas övezetében ilyen eset eddig elképzelhetetlen volt. Azt is tegyük hozzá, hogy ezt a postát sem ismerik (ismerték eddig) nagyon a városban, a helyiek szerint ez lehetett az egyik ok, amiért a rablás célpontja lett.Teóriák arra is vannak, hogy miért éppen 11 óra 20 perckor követte el az eddig ismeretlen férfi a rablást. Akár logikusnak is mondhatjuk, amit Csimma László is mondott: „Aki akarta, addigra már feladta a csekkeket; a szomszédos iskolában a gyerekek még tanulnak, illetve ebédhez készülődnek ilyenkor, nincsenek kint az udvaron. S a postáskisasszony is tart ebédszünetet, ezért aki aznapra postát tervezett be, az már biztosan csak egy óra után érkezett volna, fél tizenkettő körül már nem reszkírozott volna, hogy odaér vagy sem."

Barabás Lajos is csak a helyszínen értesült arról, hogy a rablás

A vélemények megoszlanak arról, hogy az elkövető mennyire ismerhette a környéket és magát a postát. Az, hogy a postától nagyjából kétszáz méterre egy olyan körforgalom található, ahonnan három különböző irányba is el lehet menekülni, arra utal, hogy mindez nem volt ismeretlen az elkövető számára.Ha az illető tudta, hogy a hivatalban nincs kamera (mi úgy tudjuk, nincs, de ezen információnkat nem kívánta kommentálni a rendőrség), akkor biztosak lehetünk abban is: a postarabló járt korábban a kicsiny épületben. Ha nem tudta, szerencséje volt. S mivel egy munkatárs dolgozik az épületben (váltásban), így nagyobb ellenállásra sem kellett számítania az elkövetőnek. Tegnap volt ugyan egy biztonsági őr az épületben, de ő azért, hogy az üres hivatalra vigyázzon.Az is biztos, hogy a rendőrség továbbra is keresi azt a 30–40 év közötti, 175–180 centiméter magas, átlagos testalkatú férfit, aki a bűncselekmény elkövetésekor fekete, felirat nélküli kapucnis pulóvert, sötétkék nadrágot, sportcipőt és sötét szövetkesztyűt viselt. Tegnap rákérdeztünk arra, hogy a hétvégén kiadott fantomképre érkeztek-e lakossági bejelentések, illetve igaz lehet-e az az információ, miszerint mintegy 800 ezer forintot vitt el a rabló; de a rendőrség a „nyomozással kapcsolatban – annak érdekeire hivatkozva – bővebb tájékoztatást" nem adott.A rablás után elrendelt rendőrségi razzia pénteken délután viszont akkora dugót okozott Győrben is, hogy még a hétvégén is témát szolgáltatott a baráti, rokoni találkozókon. Volt, akinek a dugóban – a várakozás miatt – a benzin is kifogyott az autójából. Számos olvasónk kommentekben is felvetette azt, amit mi a rendőrségnek.

Az útlezárások valóban számos utat érintettek, de sokat egyáltalán nem; Marcalváros felé és a rabláshoz közeli Révfaluban például simán lehetett közlekedni, s az autópályára is fel lehetett jutni viszonylag simán. Mi alapján döntöttek az ellenőrzések helyszíneiről, illetve ha teljes zárást nem tudtak végezni Győr körül, akkor ez mennyivel volt több, mint látszatintézkedés?Felvetődött az is, hogy legalább két óra eltelt a rablás után, mire az ellenőrzések jelentős számban elkezdődtek az utakon, ennyi idő alatt már rég el tudott szökni a rabló, akiről ráadásul csak nagyon általános leírás volt. Mit, kit néztek a rendőrök a megállított kocsikban?Egymondatos választ kapunk csupán: „A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a győr-bácsai postafiók sérelmére elkövetett bűncselekmény kapcsán az elsődleges intézkedéseket a rendőrség szakmai protokollja alapján hajtotta végre."Ennyi. Illetve még egy ígéret, hogy pénteken újabb információkkal szolgál a nyomozó hatóság. Addigra a posta is kinyit.