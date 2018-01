Pornográf felvételekkel zaklatott kislányokat a neten egy 16 éves fiú

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat egy fiatalemberrel szemben, aki 2016. év második felében interneten keresztül - találomra kiválasztott - kislányokat zaklatott szexuális céllal legalább 23 esetben.



Az elkövetéskor 16 éves fiú internetes felületen két néven is létrehozott magának profilt, amelyeken keresztül súlyosan szeméremsértő fényképeket és videókat továbbított – többek között saját magáról is. Az egyik profilon keresztül férfinevet használt, a másikon női nevet. Utóbbi használatakor önmagát is lánynak adta ki a kislányok bizalmának elnyerése érdekében.



A 9 és 14 év közötti lányoknak küldött üzenetek – a fényképeken, videókon túl – kifejezetten durva, vulgáris hangnemet tartalmaztak és a kislányokat szexuális cselekmény elvégzésére, azok rögzítésére és továbbküldésére próbálta rávenni.



Az elkövetett bűncselekmények miatt a vádlottal szemben 7 és fél évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.