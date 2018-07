Ponthatárok 2018 - Több elsőéves hallgató szeptembertől: stabil növekedési pályán a győri egyetem

Az első helyes jelentkezések alapján már előre lehetett látni, hogy nőni fog a felvett hallgatók száma. A Nyitott Kapuk Napján minden rekordot megdöntött az érdeklődők tömege, ebből is látszott, hogy egyre többen akarják választani a Széchenyi István Egyetemet. Az infrastrukturális és tartalmi oldalt egyaránt átfogó, a képzés színvonalát, a kutatás-fejlesztést érintő folyamatos építkezés is hozzájárult ahhoz, hogy mind jobbnak értékeli, és mindinkább vonzónak tartja a külvilág is a győri egyetemet.

A növekedés háttérében meggyőződésünk szerint a Széchenyi István Egyetem folyamatosan épülő jó hírneve, fejlődő brandje áll, ami sok összetevőnek köszönhető. A munkaerőpiaci visszajelzések rendkívül pozitívak, a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetősége a saját szakmájukban is nagyon jó, sőt, a műszaki, jogi, gazdasági területeken például már jóval a diplomaszerzés előtt megtalálják hallgatóink az első munkahelyüket"

– mondta Dr. Kovács Zsolt főigazgató, külön kiemelve az elmúlt évek látványos fejlesztéseit.

Vonzerőt jelent a fiatalok számára, hogy nálunk kiváló körülmények között gyakorlatorientált, korszerű oktatásban részesülhetnek, és tudásukra valóban vevő lesz a munkaerőpiac. A színvonalas képzésen túl az is fontos, hogy milyen környezetben, milyen lehetőségekkel körülvéve tudják eltölteni diákéveiket. A világ élvonalában szereplő hallgatói csapatok (Arrabona Racing Team, SZEnergy, SZEngine, SZEnavis), a szakkollégiumok, a tudományos diákkörök olyan plusz adnak számukra, amellyel szakemberként még értékesebbek lesznek. Emellett a Magyar Kormány és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával megújult kollégiumok szállodai szintű ellátást biztosítanak és a sokrétű sportolási lehetőség is komoly vonzerőt jelent. A Hallgatói Önkormányzat jóvoltából és segítségével pedig változatos hallgatói élet, rengeteg kulturális program, szakmai rendezvény várja az elsőéveseket. Nagyon értékes, tartalmas éveket tudnak így megélni diákjaink a campuson, miközben stabilan megalapozhatják a jövőjüket"

- foglalja össze a Széchenyi István Egyetem előnyeit a főigazgató.Az Audi Hungaria hosszú ideje meghatározó, stratégiai partnere a Széchenyi Egyetemnek.

Örülünk, hogy a győri egyetem attraktivitása nő a tanulni vágyó fiatalok körében. Különösen örvendetes számunkra, hogy a műszaki karok iránti érdeklődés kiemelten magas. Az Audi Hungaria is kiveszi a részét az egyetemi képzésben a közös tanszékek működtetésével, amelynek eredményeképpen évről-évre sok-sok Széchenyis végzős kezdheti meg karrierjét az Audi Hungariánál"

Csaknem négyezer elsőéves hallgató érkezhet ősztől a campusra. Fotó: Könczöl János

– mondja Lőre Péter, a vállalati kommunikáció és a kormánykapcsolatok vezetője.Karokra bontva a felvételi eredményeket az látható, hogy az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon a járműmérnök szak nagyon keresett, itt a mester (levelező) képzés például majdnem dupla létszámmal indul. A logisztikai mérnök, műszaki menedzser képzésre jelentkezők száma egyaránt emelkedett. Az Apáczai Csere János Karon továbbra is nagyon népszerű a gyógypedagógus képzés, és szépen erősödött, meggyökeresedett a szociológia is. Az Építész-, Építő és Környezetmérnöki Karon az új típusú építészképzés népszerűsége új hallgatókat vonzott, és a szerkezetmérnöki mesterképzés beindításával teljessé vált a kar képzési palettája. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon az új munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzéssel ugyancsak teljeskörűvé vált a kínálat, és továbbra is nagyon népszerű az osztatlan jogász képzés.Az Egészség- és Sporttudományi Karon örvendetesen, nagymértékben nőtt a jelentkezők és a felvettek száma az ápoló és szülésznő levelező képzéseken, és ugyanígy a sport- és rekreációszervezésen is. A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon megduplázódott a villamosmérnök hallgatók száma. Ez azért is nagyon jó hír, mert a munkaerőpiacon jelentős hiány mutatkozik villamosmérnökökből. Emelkedett a gépészmérnök, a mérnökinformatikus képzésre felvettek száma is. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar alapképzésein több lett az államilag támogatott hallgató - annak ellenére, hogy nagyon magas a ponthatár. A vezetés szervezés (nappali) mesterszak tavalyhoz képes dupla létszámmal indul. Összességében is több, mint tíz százalékkal növekedett a karra felvettek száma Az angol nyelvű képzések is szépen meggyökeresedtek. A Mezőgazdaság- és Élelemiszertudományi Karon a növényorvos, az élelmiszermérnök valamint az agrár mérnöktanár képzés is nagyon népszerű. Húsz százalékkal emelkedett a karra felvett hallgatók száma. A Művészeti Karra szintén magas pontszámú, kiváló felkészültségű hallgatók kerülhettek csak be. A felvettek száma itt is növekedett, ami az egyetemi zenekarok utánpótlását is biztosítja. Kiemelkedő a klasszikus zongora előadó – művész szak, ahol szeptembertől nyolcan kezdhetik meg tanulmányaikat.Nagyon értékes mérőszám, hogy miként alakul a nemzetközi hallgatók aránya és létszáma, hiszen a nemzetközi felsőoktatási térben való jelenlétünk erősítése az egyik legfontosabb stratégiai irány az egyetemen. Nemcsak a campus, hanem a város és a régió számára is kiemelten fontos lehet ez a terület, mivel a külföldi hallgatók a diploma megszerzését követően segíthetnek a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok létesítésében, bővítésében.

Az eddig jól bevált öt angol nyelvű képzésen kívül a járműmérnök alap és mesterszakot is elindítjuk szeptembertől, 2019-től pedig már 24 angol nyelvű képzés lehet az egyetemen. Örömmel mondhatom, hogy a következő tanévtől a külföldi hallgatók száma is nő a diákságon belül. A bázist nemcsak a Stipendium Hungaricum program jelenti, önköltséges hallgatók is szép számmal jelentkeztek képzéseinkre. A Művészeti Karra várhatóan még a távoli Japánból is érkezik hallgató a hegedű alapszakra. Érdekesség, hogy külföldi diákok magyar nyelven is tanulnak például az infrastruktúra építőmérnöki szakon és az élelemiszermérnök alapszakon. Ugyanakkor a magyar hallgatók számára is adott a lehetőség, hogy részt vegyenek az angol nyelvű képzéseken"

– mondja Dr. Lukács Eszter rektorhelyettes.