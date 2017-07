Pongrácz Barnabás a színpadon is otthon van

Mosdatás a lavórban

A legfiatalabb TAPS-díjas a nemzet színészétől, Csomós Maritól vehette át az elismerést jelentő gömböt. Fotó: Mészáros Mátyás

– Persze, már többször is. Beszéltem újságíróval, írtak rólam újságban, és nyilatkoztam a győri rádióban meg a tévében. De miért tetszik kérdezni?– A Mária evangéliuma című darabra kerestek gyerekszereplőt. A szomszédunkat Elek Zsoltnak hívták, a színháznál dolgozott, ő látott táncolni, azt mondta, van tehetségem, próbáljak meg jelentkezni. Elmentünk, be is válogattak, én voltam a Kisjézus a darabban. Mosdattak egy lavórban, a kettős szereposztás miatt vagy Mahó Andrea, vagy Füredi Nikolett játszotta az anyámat, és amit ők énekeltek, azt nekem ismételni kellett. Nem csinálhattam rosszul, mert ezt követően már a színházból kerestek újabb szerepekkel.– Az Úri muriban egy kislánnyal testvérpárt alakítottunk, Szakhmáry Jánoska volt a nevem. Emlékszem, Ádám nagybácsimat kértem, hogy mutassa meg a fegyverét. A harmadik fellépésem a Tizenkét székben volt, többször is be kellett szaladnom a színpadra kis koldusként, pénzt kunyerálva.



A kis Arany János

Fotó: Mészáros Mátyás

– Nem is akármilyeneket. A Pál utcai fiúkban a főszereplőt, Nemecsek Ernőt kellett megszemélyesíteni. A könyvet olvastam, meghatott a belőle készült film is, és nagyon tetszett, ahogy a győri színházban játszottuk. Az viszont egyszerre volt jó és rossz, hogy először kellett a színpadon meghalnom, mert azt sejtem, az életben az a legszomorúbb dolog. Az Arany című előadásban a kis Arany Jánost játszottam, meg volt jelenésem a Toldiban és A walesi bárdokban is.– Otthon hozzászoktak, mert már pici koromtól pörögtem, nem bírtam egy helyben maradni. A szüleim és a nagyszüleim azt hiszem, büszkék rám, meg is néznek az előadásokban és előfordul, hogy én szerzek nekik jegyet. Az osztálytársaim között vannak, akiknek tetszik, amit csinálok, de az sem ritka, hogy leszólják a színházi szereplést. A tanárok azt mondják, ügyes vagyok, csináljam tovább, és segítenek is. Ebben az évben sokat hiányoztam az iskolából, történelemből a nyáron kell a hiányt pótolnom ahhoz, hogy hatodikos lehessek az Örömhír iskolában, ahová járok.



Átlépni egy másik világba

A Pál utcai fiúkban Barnabásnak a főszereplőt, Nemecsek Ernőt kellett megszemélyesítenie. Fotó: Mészáros Mátyás

– Előtte persze hogy izgulok, de ahogy bent vagyok, már dől belőlem a szó. Mintha átlépnék egy másik világba. Érdekes, ezt a rendes színészek ugyanígy magyarázzák.– Nem jutott eszembe. Nekem már az is megtisztelő, hogy rendszeresen játszhatok. Sokan segítettek ebben, de két embert különösen tisztelek a színházban. Az egyik Kszel Attila rendező, a másik ForgácsPéter igazgató, akiknek külön köszönettel tartozom.– Be is tettem a szekrénybe jó mélyre, nehogy baja legyen. Amikor kimondták a nevemet, majd megszakadtam az örömtől. Tudom, hogy a többiek is ügyesek, és nem kis szó, hogy a nézők szemében én voltam alkalmas erre a díjra.

Foci helyett zongora

– Igen, a színészetre hajtok, majd erre a pályára szeretnék tovább tanulni. Hú, de addig még nagyon hosszú az idő! Most például tudok örülni a szünidőnek.– Nem, a győri ovifociban még részt vettem, aztán rájöttem, hogy a színház jobban érdekel. De azért van mivel kikapcsolódnom, mert már négy éve zongorázok, és ilyenkor is jó leülni egy kicsit játszani.A TAPS-díjban az idén először kiírt legjobb gyerekszínésznek Pongrácz Barnabást választották az olvasók.Cikkünket a Kisalföld hetente hétfőn megjelenő Kultúra mellékletében olvashatják.