Polgárőrök tanácskoztak Kunszigeten

Ez a hagyomány folytatódott október 13-án, mikor is a „Polgárőr városok, községek, budapesti kerületek polgármestereinek, polgárőr vezetőinek fóruma" című országos rendezvényt tartották a településen. A szakmai programra az ország különböző településeiről és a fővárosból közel 70 polgárőr érkezett. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Csizmdai Gábor megyei rendőr-főkapitány és Sallai Péter, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője is. Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke is örömmel fogadta el az eseményre szóló invitálást.A szakmai fórum Lendvai Ivánné polgármester asszony köszöntőjével és a települést bemutató tartalmas előadásával kezdődött, majd Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke adott részletes információkat a megyei polgárőr szervezet munkájáról, eredményeiről. Mindketten kihangsúlyozták, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetének megteremtése semmiképpen nem lehetséges az önkormányzatok és a polgárőrök szoros együttműködése nélkül. Ebben az együttműködésben fontos szerepe van a rendőrségnek is, ezt már Csizmadia Gábor megyei rendőr-főkapitány erősítette meg. Így egyfajta háromszögről is beszélhetünk, melynek tagjai sokat tesznek egymás munkájának támogatásáért, az eredményes együttműködésért, a biztonság és a minőségi emberi lét megteremtéséért.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke üdvözölte, hogy az Országos Polgárőr Szövetség rendezvényét Kunszigeten tartják meg, véleménye szerint ez elismerés a megyei polgárőrök és Kunsziget számára is. A politikus is osztotta azt a véleményét, miszerint a polgárőrök munkája akkor tud igazán eredményes lenni, ha a helyi önkormányzatokkal tényleges és élő együttműködés alakul ki. Ennek számos jó példája van Győr-Moson-Sopron megyében, és kiváló példa erre Kunsziget település is. Az elnök szólt még a polgárőrök munkájának kormány általi elismeréséről és támogatásáról, melynek eredményeképpen sokat javultak a technikai feltételek és jelentősen nőttek a létszámadatok is.Németh Zoltán egy kedves meglepetéssel is készült: a köszönet és az elismerés kifejezéseként díszoklevelet és megyei elismerést - Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérmét - nyújtotta át Kunsziget polgármesterének, Lendvai Ivánné Marikának, „a polgárőr szervezetek folyamatos támogatásáért, az önkéntes bűnmegelőzők tevékenységének segítéséért, a polgárőrséggel szembeni bizalmi tőke megteremtésében és erősítésében végzett munkáért".A fórum jó alkalmat teremtett arra, hogy a polgárőröket foglalkoztató, aktuális témákban, esetleges problémák vonatkozásában első kézből, az országos szervezet vezetőjétől, dr. Túrós Andrástól kérdezzenek és hiteles választ is kaphassanak.A szakmai program Kunsziget faluközpontjában tett sétával zárult.