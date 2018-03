PlayIT Győrben: Gamerekkel volt tele az Olimpiai Sportpark - fotók

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1596772710372640.1073741902.252181984831726&type=1&l=7c1ae286dd

Először itt mutatkozott be a Star Wars: Jedi Challenges AR headset, első alkalommal járt Győrben a Trónok harca sorozat eredeti Vastrónja, az Asus ROG PUBG Arénában pedig egyszerre 7 csapat is versenyezhetett egymással.A rendezvényen a játékos közösség széles korosztálya képviseltette magát, a fiatal rajongóktól a tapasztalt gamerekig mindenki megfordult a Sportparkban és a visszajelzések alapján mind maradandó élményekkel gazdagodtak. Népszerű helyszín volt a nagyszínpad, ahol egész nap váltották egymást a szórakoztató műsorok, GoodLike vezetésével. Sokakat magával ragadott a PUBG, amit egy 28 gépes, Asus ROG PUBG Arénában akár csapatosan is kipróbálhattak a látogatók. A konzolosok persze Xbox One X-en, 4K-s televíziókon játszhatták a népszerű lövöldét.A rendezvény robog tovább, hisz március 11-én a debreceni Főnix Csarnokban egy hasonlóan erős folytatással készülnek a szervezők. Sőt, a vasárnapi rendezvényt megelőzően a Fórum Debrecenben külön meglepetésekkel készülnek a rendezvényszervezők. Itt március 9-10-ig VR és AR eszközöket próbálhatnak ki az érdeklődők és a Fórumban vásárlók szerencsekártyát is húzhatnak, amivel PlayIT-es ajándékokat nyerhetnek a helyszínen.