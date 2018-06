Plakátokat ragaszt a rendőrség a lépcsőházakba Győrben - videó

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya kedden mutatta be új prevenciós plakátját Győrben az Ifjúság körúton. A poszter a társasházak biztonságára hívja fel a figyelmet, s mintegy hatezret nyomtattak belőle.Egységes prevenciós plakáton hívja fel figyelmet a társasházak biztonságára a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya. Mint megtudtuk Szabó Csaba rendőr őrnagytól, a polgárőrökkel, illetve a társasházkezelő cégekkel is felvették a kapcsolatot a megyében, akik a segítségükre vannak a kiragasztásban, illetve a terjesztésben is. Aki viszont nem lát majd a lépcsőházában ilyen felragasztót, de szeretne, kérhet a rendőrségen is.Az őrnagy szerint ez a plakát akár lehet visszatartó erő is egy betörőnek, hiszen jelzi számára, hogy az adott lakóközösség felkészült, s megfogadta a rendőrség jó tanácsit. Ilyenek például, hogy zárjuk a lépcsőházi-, és a bejárati ajtót, az ablakokat, használjunk ajtóláncot, optikai kitekintőt, vagy akár elektronikus védelmet. De szerepel a tanácsok között az is, hogy ne tartsunk otthon nagyobb mennyiségű készpénzt. A rendőrség gondol a családi házban élőkre, nekik külön plakáton szolgálnak tanácsokkal.