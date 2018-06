Petz-kórház - Becsengetésre lesz gyereksürgősségi Győrben

Dr. Issekutz Ákos, a győri Petz-kórház főorvosa a teljes projekt egyik felelőse. Nemcsak építészetileg kell majd rendben lennie mindennek, hanem a működés feltételeit is meg kell teremteni. Fotó: H. Baranyai Edina

Eddig itt a kórházi dolgozók öltözői voltak, most majd gyerekvizsgálók lesznek. Fotó: H. Baranyai Edina

A kijelölt centrumok

A programba a budapesti Heim Pál Gyermekkórház mellett öt vidéki központ kapcsolódik be: a győri, a debreceni, a miskolci, a szegedi és a pécsi.

A válasszal kezdjük: a kivitelező tavasz végén vette át a területet, s az emberei jelenleg is dolgoznak a mintegy 400 négyzetmétert elfoglaló helyiségeken. Jelen állás szerint szeptember 15-től működni fog a külön gyereksürgősségi (SBO), s ha így lesz, valóban a győri lesz az országban az első.Továbbra sem kell sem szakmailag, sem emberileg megindokolni, miért jobb, ha a kicsiknek nem kell a felnőttek szenvedését látniuk, s az idősebbeknek sem kell a szívszorító gyereksírásban várakozniuk.A beruházásra végül 325 millió forintot kapott a Petz-kórház; ebből kell az elkülönített gyerekvárót, a recepciót, a három vizsgálót és a kisműtőt kialakítania. Eszközbeszerzésre is jut: ultrahangot, altató- és lélegeztetőgépet, speciális eszközöket – például légúti idegen test eltávolítására szolgálót – tudnak beszerezni, nemcsak Győrben, hanem a többi öt centrumban is (hogy melyek ezek, keretes írásunkban láthatják). A Petzben a gyereksürgősségi a felnőttsürgősségi közvetlen szomszédságában lesz.Megírtuk korábban, a cél az, hogy a hat kijelölt centrum mindegyikében hasonló eszközparkkal, azonos elveken alapuló gyermekgyógyászati és gyermektraumatológiai sürgősségi ellátást tudjanak biztosítani; magyarán ugyanazt a legmagasabb szintű kezelést kapja minden gyermek azonos betegség esetén – kerüljön az ország bármely részén is a sürgősségi centrumba. A sürgősségi ellátás legtöbbször kritizált részére is megoldást kell a találni: az elvárás ugyanis az, hogy a gyerekeknek ne kelljen hosszú órákat várakozniuk, hanem az ellátásuk másfél órán belül megtörténjen a centrumokban.Ehhez persze az infrastrukturális fejlesztéseken kívül az is kell, hogy megfelelő orvos- és nővérgárda álljon rendelkezésre. Dr. Tamás László János, a győri kórház főigazgatója az ezt firtató kérdésünkre azt válaszolta, biztosított lesz a 0–24 órás ellátás a kórházában; s felhívta a figyelmet arra is, hogy a héten Győrben tartják azt az orvoskonferenciát, amelynek egyik témája a gyermektraumatológia külön szakterületté válása és oktatása. (Gyermektraumatológus vagy gyermeksürgősségi szakorvos ez idő szerint hivatalosan nem létezik – a szerk.)A számok kikezdhetetlen magyarázatot adnak a miértre: évente 100 ezer kisgyereket látnak el baleseti sérülésekkel vagy sürgős beavatkozást igénylő betegségekkel 70 különböző kórházban. A győri SBO-ra naponta átlagban 30–40 kicsi beteg érkezik, ebből négy-öt kórházi kezelésre is szorul, tehát felveszik valamelyik osztályra.