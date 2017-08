Peter Kössler távozik a győri Audi éléről

Peter Kössler

A Pénzügy, IT és integritás területet Alexander Seitz, a Marketing és értékesítés területet Bram Schot vezeti majd. A Személyügyek és szervezet terület élére Wendelin Göbel kerül.Az új termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tag Peter Kössler lesz. Matthias Müller és Rupert Stadler az igazgatóság tagjainak változása által a vállalat jövőbeli sikereit megalapozottnak látják.Peter Mosch, az AUDI AG üzemi tanácsának elnöke és az AUDI AG felügyelőbizottsági tagja hangsúlyozta, hogy az Audinál történt változás úgy jött létre, hogy mind a vállalati siker, mind a munkatársak érdekeinek tartós egyensúlya megvalósul.Alexander Seitz (55) követi Axel Strotbeket, aki 2007 óta vezette a Pénzügy, IT és integritás területét. Karrierjét a Daimler-Benz AG-nál kezdte, ahol különböző feladatokat látott el pénzügyi, gazdasági, stratégiai és beszerzési területeken. 2005-ben a Powertrain konszern beszerzési vezetőjeként váltott a Volkswagen AG-hez. Dél-amerikai konszern állomásokat követően 2013-ban az SAIC Volkswagen alelnöke és kereskedelmi alelnöke lett.Dr. Dietmar Voggenreiter utódja a Marketing és értékesítés területen Bram Schot (56) lesz. A holland születésű szakember 2012 óta a Volkswagen haszonjárművek marketingért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója volt. 2011-ben a Mercedes-Benz Italia akkori elnökeként és ügyvezető igazgatójaként váltott a Volkswagen Konszernhez, ahol a konszern értékesítésének stratégiai projektjeiért volt felelős.A Személyügyek és szervezet területért a jövőben Wendelin Göbel (53) lesz felelős. A pozíciót Thomas Sigitől veszi át, aki 2010 óta töltötte be ezt a pozíciót. Göbel 2007 óta vezette a Volkswagen Konszern és a Volkswagen márka igazgatósági kabinetirodáját (2015-ig). Előtte különböző pozíciókat töltött be az Audi AG-nél és a Volkswagen Konszernben, többek között a beszerzés projektirányításában. 2003 és 2007 között az AUDI AG igazgatósági kabinetirodáját vezette és egyben az Audi Stratégiai Bizottság tagja volt.Előtte 2007 és 2015 között az Audi ingolstadti gyárának vezetője volt. Ebben a funkciójában felelős volt minden gyártással kapcsolatos területért, valamint telephelyeket érintő logisztikai,környezetvédelmi, üzembiztonsági témákért. Kössler Dr. Hubert Waltltől veszi át a pozíciót, aki 2014 óta vezette a termelés és logisztika területét.

Az Audi felügyelőbizottságának elnöke és a Volkswagen igazgatótanácsának elnöke Matthias Müller köszönetet mondott az eddigi igazgatótanácsi tagoknak munkájukért. „Ők valamennyien sokat tettek az Audi pozitív fejlődéséért. Az Audi nehéz időszakon ment keresztül, de minden feltétele megvan ahhoz, hogy a holnap mobilitás-világában sikeres legyen. Az új igazgatótanács a munkatársakkal közösen következetesen előre fogja vinni az Audi átalakulását.“Rupert Stadler, az Audi igazgatóságának elnöke köszönetet mondott az eddigi igazgatósági tagoknak szakmai helytállásukért. Stadler hangsúlyozta, hogy mennyire fontos volt az aktuális helyzetet a felügyelőbizottsággal kritikusan szemlélni. „Most közös célunk, hogy az új igazgatótanáccsal és az erős munkatársi csapattal meghatározzuk a jövő irányát és következetesen előremozdítsuk az e-mobilitás, digitalizáció és mobilitási szolgáltatásokhoz vezető átalakulási folyamatot. Növekedési tervünk és a Stratégia 2025 kijelölik az ehhez vezető utat.“Peter Mosch, az AUDI AG üzemi tanácsának elnöke és az AUDI AG felügyelőbizottsági tagja: „Az elmúlt hetek mutatják, hogy a nyílt és kritikus párbeszéd az Audi jövője szempontjából nagyon lényeges. Ennek során nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalat jövőbeli irányának meghatározásáról van szó. Ehhez tartozik a gyárak optimális kihasználtsága is. Az előttünk lévő átalakulást úgy kell megszerveznünk, hogy mind a vállalati siker, mind a munkatársak érdekei tartósan egyensúlyban legyenek.“