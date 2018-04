Pert nyert a győri tanítónő, akit a szülők is visszaköveteltek a Gárdonyiba

A tavalyi közbenső ítélet után jogerősen pont került az ügyre, amely azzal kezdődött, hogy fegyelmivel elbocsátották a gyerekek Vera nénijét , akinek érdekében akkor 20 család kereste meg a Kisalföldet . A döntés megmásíthatatlan volt, hiszen a tanító munkaviszonyát akkor már három hónappal korábban felfüggesztették, s áprilisig fél fizetést kapott.Két negyedikes lány otthoni panasza indította el a lavinát, de később a bíróság által kirendelt klinikai szakpszichológus megállapította, hogy konfabulálnak – ami meseszövést jelent. A vádoló szülők – más anyukákkal ellentétben – egyébként nem jelentek meg a fegyelmi tárgyaláson, s mint a tanítónő elmondta, velük csak két évvel később találkozott a bírósági per során. A vádakról megállapította tavalyi közbenső ítéletében a Kúria, hogy nem igazak, s két szülő kivételével azokat senki nem erősítette meg, többen cáfolták. Végül a szakpszichológus véleménye volt a perdöntő, tehát a tanítónő nem ütött meg és nem fröcskölt le vízzel diákot, nem mászkált a padokon, s nem rakott senkit a szemeteskosárba.– Miután felfüggesztettek, az igazgató úr felajánlotta, hogy hagyjam el a Gárdonyit és a jogfolytonosság fenntartása mellett vállaljak napközis állást a kismegyeri tagiskolában. Amikor döbbenten elolvastam a vádakat – ami ellen egészen a bírósági eljárásig nem volt módom védekezni –, kijelentettem, hogy erre nem vagyok hajlandó. És nagyon örülök, hogy így döntöttem, mert az a vád elfogadását jelentette volna, a lelkem pedig soha nem tudna megnyugodni. Ma is félek itt Győrben az emberek között, el akartam hagyni a várost, mert mindig bennem marad az az érzés, hogy állok és összesúgnak: „ez volt az a tanár?...".Nem járok rendezvényekre, az egészségem megromlott, a pszichológus szerint a személyiségemben romboló hatású volt, amit elszenvedtem. Hat évet jelentett az, amihez egyetlen beszélgetés is elegendő lett volna.Vera néni ma a gyakorlóban dolgozik az egyetem égisze alatt, előtte több alapítványi iskolában tanított, utoljára a megszűnt Fundamentumban. Állami iskolában nem kaphatott állást, mert 2013-ra már a Klikkel állt perben, ami jogi akadályt jelentett. Egyéves határozott idejű munkaviszony után fél évig munkanélküli is volt, szinte jövedelem nélkül. Meséli, hogy a legszomorúbb emléke 2013 szeptembere, mert először csengettek be akkor úgy, hogy nem taníthatott.Ügyvédje, dr. Tibold Csaba beszámolt róla, hogy a bíróság nemcsak a kiesett jövedelmeket ítélte meg számára, hanem a teljes nem vagyoni kárösszeget is az elszenvedettekért – ami ritkán fordul elő.