Parkolás a Plázánál Győrben - ˝gyűjtünk jegyre a milliós autókkal érkező vásárlóknak˝ - fotók

60 parkoló 62,5 millióból



62,5 millió forintba kerültek a tavaly kialakított új parkolók a Tihanyi úton. Ez kereken 60 új helyre volt elég. 9 új parkolót átadtak a Tihanyi Árpád út 69. szám alatt is.

Az egy évvel ezelőtti beruházást az önkormányzat finanszírozta. Korábban murvás út állt itt az autósok "rendelkezésére". Tavalyi cikkünkben: a parkolási káoszt a Petz-kórház és a Pláza környékén nem oldják meg a Tihanyin épített új parkolók. A lakók mosolya nem is őszinte most."Kezdődött azzal, hogy a Pláza fizetőssé tette a saját parkolóját. Pedig előtte sem volt könnyű szabad helyet vadászni" - kezdte Tóth Márk. "Lassan gyűjtést szervezünk azoknak, akik milliós autókkal jönnek vásárolni és szórakozni a Plázába, de pár száz forintos parkolójegyre nincs pénzük. Többször előfordult, hogy a lakótársak álltak be a Pláza parkolóba, majd amikor végre felszabadult pár hely a házunk előtt, akkor jöttek ki a fizetős zónából" - mondta Tóth Márk. Majd felvetette: van-e lehetőség sorompóval lezárni az utat?"Közterületről van szó, ahol senkinek nem lehet kizárólagos jogot adni parkolásra, vagy az út használatára. Azaz a közterület mindenkié." - válaszolta a kérdésre Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke. A lakók jelezhetik az önkormányzatnak, hogy vállalják az útszakasz fenntartását és az ezzel járó karbantartási és egyéb költségek rendezését. Ezzel a vállalással saját használatú útként üzemel egy lezárt út, de ez inkább elvi, mintsem reális gyakorlati lehetőség. Győrben hasonlóra kevés nem nagyon van példa. Ott sem útszakaszok kezelését vállalták a lakók, hanem társasházi udvarokét, melyek önkormányzati tulajdonúak.A kialakult parkolási képről mindent elmond: szakértői vélemények szerint több száz új parkolóra lenne szükség Győr legnépesebb részében. Hasonló helyzet volt egy évtizede Marcalvárosban, ahol 300 új parkolót építettek az évek során. Helyhiány miatt ez Adyváros és Nádorváros határán nem megy.Egyetlen megoldás maradt: a Vasvári Pál úton a parkolólemez kialakítása. Szinte pontosan, hogy tízből kilencen fizetnének is itt a parkolásért. A projekt továbbra is tervezési fázisban van. Igaz, előkelő helyen szerepel azon a listán, amelyet Orbán Viktorkészítettek elő. Jelen állás szerint a miniszterelnök tavasszal látogat a kisalföldi megyeszékhelyre. Meglátjuk, mit ajánl a győrieknek a Modern Városok Programjának keretében. Egy biztos: az adyvárosi parkolólemez a Petz-kórház és a Pláza közelében rengeteg ember életét könnyítené.