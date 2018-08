Paradicsom termett a Baross úton Győrben - fotó

Nagykutasi Viktor és Ujhelyy Károly tucatnyi zöldséget és fűszernövényt varázsolt a győri sétálóutcába a magaságyásokba.

„Nincs az a kiskert, ahol ne lehetne zöldséget termeszteni, ráadásul könnyen!" – erre szeretné ráébreszteni az embereket Nagykutasi Viktor – Lakás és Kert magazinunk állandó szerzője –, aki a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete elnökeként társaival két mobil magaságyást telepített ideiglenesen a győri sétálóutcába.A magaságyás egyre elterjedtebb kertészkedési forma, nem véletlenül.– Az emelt ágyásokat könnyű gondozni – ideálisak például a gyerekek és az olyan idősek számára, akiknek nehezésre esik a hajolgatás és a térdelés. Vagyis kevesebb idő- és energiabefektetéssel termelhetők meg benne a finom és egészséges zöldségek. Ráadásul jóval több, mint a hagyományos kerti ágyásokban, számítások szerint egy négyzetméterről másfélszer-kétszer több termés takarítható be. A magaságyás kis helyen elfér, nem utolsósorban pedig kifejezetten mutatós – sorolta az előnyöket Nagykutasi Viktor.Valóban, a Baross út elejére kitelepített két magaságyás akár egy díszkertbe is beillett volna, a raklap alapra deszkából készített építmények tetszés szerinti magasságban elkészíthetők.Akár gyerekméretben, mint a kisebb, ötven centiméteres változat, amelynek segítségével a gyerkőcök is megismerkedhetnek a kertészkedés szépségeivel.Így van ez Ujhelyy Károly hobbikertész családjában is. A a kertbarátkör elnökségi tagjának kis unokája a Baross úti ideiglenes ágyásokból is örömmel szüretelte a folyton érő epret. A gyerekágyásba emellett aromás fűszernövényeket ültetett, és vidám díszekkel tették a legkisebbek számára is érdekessé.A másik magaságyásba koktélparadicsom, paprika, cékla, csilipaprika, karalábé, zeller, snidling és metélőpetrezselyem került, a kártevőket pedig vidám büdöske tartja távol.– Látszik, hogy egy ilyen kis területre is mennyiféle zöldség, fűszernövény ültethető, ezért a magaságyás mindig a válaszom arra a kifogásra, hogy túl kicsi a kert – mondja Nagykutasi Viktor.A szakember hozzátette: az emelt ágyás akár szilárd burkolatra is helyezhető, ideális társasházak udvarára, illetve ahol van háziállat.