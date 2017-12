Papi sírhelyeket alakítanak ki a Nádorvárosi Köztemetőben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győr-Szol Zrt. és a Győri Egyházmegye együttműködésében egyházi személyiségek, papok temetkezési helyéül szolgáló sírhelyeket alakított ki a Nádorvárosi Köztemetőben



Az elkészült beruházásról Radnóti Ákos alpolgármester sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a közvéleményt, a sírhelyeket dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke áldotta meg.



A temetőket üzemeltető társaság a régi ravatalozó közelében lévő területen elvégezte a szükséges tereprendezési munkákat és 15 sírhelyet alakított ki. A sírhelyek felé vezető utat szegéllyel látták el, és gyöngykaviccsal szórták fel, a parcellák között mintegy 50 méter hosszúságban térkövezett kis sétányt alakítottak ki. A sírhelyeket névtelen keresztek jelölik, környezetüket befüvesítették. A terület központi részén 4 m magas tölgyfából készített keresztet állítottak fel, melyet reflektor világít meg. A parcellák mellé 8 padot helyeztek ki.



Hasonló sírhelycsoport a nádorvárosi temetőben több is található: polgármesterek és díszpolgárok sírhelyei; irgalmas rendi nővérek sírhelyei; isteni megváltó nővérek sírhelyei; diakónusok kriptái; pannonhalmi szerzetesek kriptái; kisgyermeksírok, katonai sírok, mint az első és második világháború áldozatainak, valamint a vagongyári bombázás áldozatainak mementójaként.



Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, hogy 3 év alatt, több mint 150 millió forintos fejlesztés történt meg a nádorvárosi temető új és régi területén, ezzel minden idők legnagyobb győri temető-rekonstrukciója zajlik le. Két éve rendbe tették a régi területen a ravatalozó előtti térburkolatot, a körforgalmi részt, majd virágládák, padok, kerékpártartók kerültek ki, és elkezdődött a közvilágítást biztosító régi, betonos kandeláberek cseréje, amely munka idén is folytatódik. Ugyancsak az elmúlt évben sor került a régi ravatalozó teljes felújítására, a bejárat melletti rusztikus kerítés újjáépítésére, illetve a temető előtti virágpiac térkővel történő leburkolására, s elektromos sorompó épült ki-behajtásra jogosító mágneskártya-rendszerrel.



Az elmúlt hónapokban a nádorvárosi temetőben közel 350 méteren megtörtént a kerítés felújítása a kétszer kétsávos főút mentén. Ennek során helyreállították a meglévő kovácsoltvas személyi bejáró zárszerkezetét és vasalatát, a helyreállított kaput festéssel felületkezelték és ugyanezzel az eljárással hozták rendbe két kovácsoltvas kerítésmezőt. A kerítés lábazatát és oszlopait, javították, illetve újragyártották a temető Szauter utcai bejárata és Szentlélek templomnál lévő bejárat közé eső fehér kerítésmezőket.



A kerítés felújítása mellett a temető V. parcellájában nyolc új kandelábert helyeztek ki, melyek külsőleg a korábbi években kihelyezett igényes megjelenésű lámpatestek lesznek.



A Szent Lélek Templom melletti-mögötti murvás út térburkolatot kapott, a hulladék elhelyezésének megkönnyítésére tíz új 1100 literes és harminc 240 literes hulladéktároló edényt helyeztek ki a temető területén.



Az alpolgármester emlékeztetett arra: a közelmúltban megtörtént a díszsírhelyek egy részének felújítása is a Nádorvárosi Köztemetőben. Farkas Mátyás, Szauter Ferenc, Zechmeister Károly és Wennes Jenő polgármesterek síremlékeit tisztították meg lézeres technikával az emlékművekre lerakódott portól, az időjárási viszontagságokból eredő szennyeződésektől, lefolyásoktól, moha és zuzmótelepektől, egyéb szennyeződésektől. A tisztítással párhuzamosan a sírhelyeket vízüveggel impregnálták, és murvázták. Környezetükbe 12 darab háromlábú virágtartó került kihelyezésre.