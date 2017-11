Pannonhalmi és villányi a legjobb bordói stílusú vörösbor

Hazai úcsborok és ét exkluzív bordeaux-i borsor

Zsűritagok:

Hatvan hazai kiállító özel 200 bora fogadja -án a bordeaux-i szőlőfajtá borainak szerelmeseit a Winelovers. A sétáló óstolón ívül apop-up school előadásai, és a úcsborok Termében további ülönleges magyar tétel várja az érdeklődőket. Aki pedig arra íváncsi, hogy Bordeaux miért stabil etalon a világ borfogyasztóinak örében, most ét exkluzív borsorra is befizethet.Hazánkban a vörösborok kedveltsége töretlen. Magyarországon összesen 6000 hektáron találunk cabernet sauvignon, cabernet franc és merlot ültetvényeket – ez a teljes ékszőlővel beültetett terület több mint egyharmada, ami jól mutatja ezen fajtá jelentőségét és népszerűségét. A Winelovers nagykóstoló immár hagyományos helyszínén, a budapesti Corinthia Hotelben november harmadik szombatján 11 hazai és egy határon túli borvidé 60 borászatának mintegy 200 fajtaborát és házasítását, frissebb és korábbi évjáratokból érkezett tételeket egyaránt óstolhatnak a vendégek. A tavalyi teltházas rendezvény után idén is 1000 főnél több látogatóra számítanak a szervező .A nyolcórás rendezvény időtartama alatt a sétáló óstolón ívül több program ínál izgalmas és tanulságos időtöltést. A Borkollégium négy ingyenes pop-up school előadásán borászok és borszakértő adnak borkóstolóval egybekötött betekintést egy-egy témába: így a TOP100 magyar bor óstolóján a legjobbak özött szereplő vörösborok, a fineszes Kamocsay merlot, a szűretlenül palackozott Malatinszky cabernet franc és a Villányi Franc kap ezúttal kiemelt szerepet.„Az idei év első 10 hónapjában több mint ötezer borrajongó látogatott el a Winelovers rendezvényekre. Amár hagyományosan az egyik legnépszerűbb borkóstolónk: idén is arra számítunk, hogy már elővételben elkelnek a jegyek. A kiállító pincészetek és borászok büszkén mutatjá be válogatott tételeiket, így a vendégek átfogó épet kaphatnak arról, hogy az adott borvidé , dűlő és szőlőfajta, vagy éppen az ezek legjavát összegző házasítás miként viseli magán észítője keze nyomát." – foglalta össze Ádám Boglárka, a Winelovers rendezvények főszervezője.A Bordói November Nagykóstoló vendégei a kiállítótérben ínált borokon ívül a– ülön térítés ellenében - nyugodt örülmények özött ismerkedhetnek meg a hazai ínálat ú án lévő tételekkel, valamint ét exkluzív bordeaux-i borsort is lehetőségü lesz megkóstolni. Az 1855 óta létező bordeaux-i klasszifikáció első osztályú besorolású chateau-i stabilan a legmagasabb minőséget nyújtjá , és a világ legkeresettebb borai özé tartoznak. Hazánkban ezek a tételek nehezen elérhetőek a nagyközönség számára, ám a Bordói Novemberen a Winelovers ét ülönleges flight-on keresztül mutatja meg azt, hogy miért volt épes Bordeaux évszázadokon keresztül megőrizni hírnevét.a Winelovers nagykóstoló tematikájával összhangban keresik az ország legkiválóbb borait. A hatfős zsűri idén 90 tétel özül, vakkóstolással választotta ki az év legjobb bordói házasításait, illetve a bordeaux-i fajtákból észült fajtaborait.A Borkollégiumban zajló bírálaton a tételeket független szakértői csapat értékelte, mégpedig a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (Les Grands Concours Internationaux De Vins Et Spiritueux) által ajánlott és az UIOE (Union Internationale des Œnologues), valamint az OIV (Organisation Internationale de la vigne et du vin) által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lap alapján.• Bálint László - nemzetközi borakadémikus, a FurmintUSA szakértője• Domián Emese – nemzetközi borakadémikus, a Gerbeaud Kft. gazdasági igazgatója• Mátyási Boglárka - nemzetközi borakadémikus, az IFDT Kft. borszakértője• Vancsik Ivett - nemzetközi borakadémikus, a Vinoport online bormagazin főszerkesztője• Alexandra Alexandrova – az Osztrá Borakadémia WSET diploma kurzusának hallgatója• Furka Dávid – az Osztrá Borakadémia WSET diploma kurzusának hallgatója1. Bock, Magnifico 2007 (merlot)2-3. Juhász Testvérek, Cabernet Franc 2011 (cabernet franc)2-3. Thummerer, Tekenőháti Merlot 2009 (merlot)4-5. Takler, Cabernet Sauvigon 2012 ((cabernet sauvignon)4-5. Takler, Primarius 2012 (merlot)6. Heumann Villányi Franc 2013 (cabernet franc)7-9. Havas & Tímár, Franom 2015 (cabernet franc)7-9. Vojtek, Cabernet Franc 2011 (cabernet franc)7-9. Gere Tamás és Zsolt, Villányi Franc 2012 (cabernet franc)10. Maul Zsolt, Lator 2015 (cabernet franc)1. Pannonhalmi Infusio 20152. Pannonhalmi Hemina 20163-4. Wunderlich Cassiopeia 20113-4. Thummerer, Vili Papa Egri Cuvée Superior 20115-6. Prantner, Sauli 20155-6. Bock, Villányi Bock Cuvée 20137. Maul Zsolt, Dávid 20158. Heumann Lagona 20139. Ősi Gábor, Villányi Cuvée 201210. Günzer Zoltán, Ördögárok 2012