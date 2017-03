Panelból indult hódító útjára a győrújbaráti Vaskakas sörfőzde - videó, fotók

Új munkatársakat vesznek fel



​A Vaskakas Sörfőzde 2016 nyarán nyitotta meg kapuit. Szűretlen, felső erjesztésű kézműves sörök készülnek a győrújbaráti műhelyben. A havi kapacitás háromszorozása után új munkatársak felvételére lesz lehetőség.

"Mindig szerettem a söröket, azon belül a kézműves italokat. Négy éve panellakásban, az anyósom 25 literes bográcsában készült az első főzet. Ez jól sikerült, a második kevésbe. Hosszú, rögös út volt, ameddig a recepteket finomítottam. Egyedi ízvilágú, karakteres söröket akartam, ám ez nem ment egyik pillanatról a másikra. Lassan rátaláltam azokra a komlókra, amelyeknek bejön az illata. Sokat kísérleteztem a sörök `testességén´ is, ami elsősorban a malátától függ. Nem csupán a saját szám íze szerint főztem a söröket, adtam a barátaim véleményére" - kezdte Vida Norbert sörfőző mester.Bár minden kezdet nehéz, sikertörténettel ér fel, hogy a győrújbaráti férfi négy év alatt a nulláról jutott el a saját tulajdonú sörfőzdéig. Vida Norbert május végéig dolgozik kontrollerként Győr meghatározó autóipari cégénél, ezt követően kizárólag a sörfőzésre koncentrál. "A feleségemmel igazi családi vállalkozás a miénk. Eszter fogadja a sörkóstolásra érkező vendégeket, nekem a főzés mellett az értékesítés a feladatom" - hallottuk. Utóbbi területen szép sikereket könyvelhet el a Vaskakas. Három V. kerületi fővárosi sörözőben csapra kötik a győrújbaráti söröket. Népszerű győri és soproni kávézókban, kocsmákban szintén találkozhatunk a kézműves sörökkel."Főzés után négy hétig erjed a sör. Eddig két 1000 literes erjesztőtartályom volt, havonta 1800 liternél több sört nem tudtunk palackozni, hordóba zárni. Most, hogy felvehetjük a kedvezményes uniós hitelt, nőnek a lehetőségeink: hamarosan négy 1000 literes új erjesztőtartályt állítunk csatasorba" - tudtuk meg a Vaskakas sörfőzde vezetőjétől. A 1800 liter sörből eddig havi 3600 darab 0,33-as palackot töltöttek meg. A sör körülbelül egynegyede került csapra köthető hordókba. "A bővítés mellett fontosnak érzem, hogy folyamatosan tanuljak. A jászapáti sörfőző iskolát korábban elvégeztem, jelenleg a különböző technológiákba ásom bele magam. Szeretnék változatos söröket kínálni" - mondta Vida Norbert.A győrújbaráti sörfőzde kínálatában jelenleg egy angol típusú könnyed sör, a Comedias, valamint a belga söröket idéző, 6,5 százalékos Charlatan szerepel. Melléjük érkezik hamarosan a bajoros "Münchausen", melynek receptjét most finomítják Győrújbaráton.