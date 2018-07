Pancsolás, hűs ivóvíz, árnyék: ilyen egy forró nap a Győri Állatmenhelyen - fotók

Árnyékot adó lepedők

A mancsuk nehogy megégjen

„A főépületben csak a kistestű kutyákat tudjuk elhelyezni, így ők élnek a bent kialakított kennelsoron. A kutya létszámnak ez körülbelül a negyede. A kölyök kutyák karanténozása is a főépületben történik, illetve van 4 cica szoba, amely a kiscicák és a beteg cicák elkülönítésére szolgál" – mondja Pongrácz Klaudia, a menhely munkatársa.

– Nyáron mindig igyekszünk a főépületben pár külső kennelt összenyitni az ahhoz tartozó belső résszel, hogy minél jobb legyen a szellőzés a belső soron és a meleget kevésbé jól viselő kutyák bemehessenek a hűs belső részre, ha szeretnének.Sajnos a folyamatos telt ház miatt, idén nem sikerült annyi kennelt egybe nyitnunk, mint amennyit tavaly sikerült és amennyit valójában szerettünk volna. Idén elkezdtük ismét a kennelek árnyékolását lepedőkkel, hogy minél több árnyékot adjon a kutyáknak.A vizet kedvelő kutyusok medencét kaptak, amiben akkor hűsítik magukat, amikor kedvük tartja. A kölyök soron pedig több medencét kihelyeztünk, hogy a kölykök is élvezhessék a fürdés adta örömöket. Az ivóvizüket naponta többször cseréljük.A hétköznapi nyitvatartási idő alatt, ha nagyon meleg van, a sétáltatás elmarad – a hőguta megelőzése érdekében. A kutyák körülbelül 70 százaléka nem szeret fürdeni, így ők séta közben a patakban sem tudják lehűteni magukat, ezzel növelve a hőguta veszélyét.– A nyári időszak intézkedéseit szerencsére önerőből el tudjuk végezni, az árnyékolásban szoktak segíteni az önkéntesek. A legnagyobb segítség a sétáltatás, miközben az úszni szerető kutyákat leviszik a Pándzsa-patakhoz is, ahol kedvükre úszhatnak, hűsíthetik magukat.– Az árnyékolás és a nyári nagytakarítás. Ehhez nagy szükségünk van az önkéntesek segítségére, mert a kennelek teljes fertőtlenítését magasnyomású mosóval végezzük, de a folyamatos telt ház miatt sajnos nem tudjuk áttenni a kutyusokat sehova. Ezért, amíg a kennel takarítása folyik az önkéntesek a kutyákat kiviszik egy hosszú sétára.– Nagyon fontos, hogy mindig legyen friss ivóvíz és árnyékos hely a kutyáknak, cicáknak. A kutyák sétáltatása inkább a kora reggeli órákban vagy késő délután történjen, hiszen ahogy mi is, ők is nehezen viselik a nagy meleget, illetve a mancsuk könnyen megéghet a forró betonon.Azoknak a kutyáknak, akik szeretnek fürdeni, érdemes beszerezni egy kis medencét, amiben kedvükre pancsolhatnak. Fokozottan figyeljünk, hogy ne hagyjunk autóban állatot, hisz pár perc alatt is olyan magasra nőhet a hőmérséklet, hogy az az állat hőgutáját okozhatja.