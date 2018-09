Pálinkaünnep, kutatók éjszakája, sportnapok - mutatjuk a hétvégi programokat!

Győr és környéke

Múzeumok őszi fesztiválja

09. 29., szombat

Várkazamata – kőtár, 10–18 óra



10.30, 12.30 és 16 óra: Bécs kapuja: a győri vár története a XVI. században. „Mesélő kövek"– Tárlatvezetés a Várkazamata – kőtár török kori anyagában.



14 óra: A győri vár ostroma, 1594. Előadó: dr. Bagi Zoltán Péter történész.



14 óra: Kakaskodj velünk! Gyermekfoglalkozás „A győri vaskakas igaz legendája" című könyvhöz kapcsolódóan. Foglalkozásvezető: Szabadvári-Farkas Zsuzsanna grafikusművész. A nap során „A győri vár" és a „Győr vára a török háborúban" című filmeket folyamatosan vetítjük. A részvétel díjtalan.



Zátony étterem és kikötő, 16–19.30 óra:



Duna menti örökségünk a folyók városában. A program napján gyülekező a Zátony étteremben 15.30 és 16 óra között. Esőnap: szeptember 30. Közreműködik: Nagy Róbert történész, borász. Részvételi díj: 6000 Ft/fő, mely tartalmazza a hajós kirándulást és a vacsorát.



Maurer Dóra Hajtogatott idő – Filmretrospektív

09. 29., szombat

Esterházy-palota, 16 óra



Kardos Sándor Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, rendező, fotográfus tárlatvezetése. A programokon való részvétel ingyenes.



Mihály-napi barangoló

09. 29., szombat

Találkozás: Radó-sziget, Mosolygó Vénusz-szobor, 16 óra



Ezen a rendhagyó őszi sétán meglepetések és történetek segítik a sárkány legyőzését, hogy mindenki felvértezve térhessen haza.



Részvételi díj: 2500 Ft/fő, diák, nyugdíjas: 2000 Ft/fő. A sétát vezeti: Csobayné Pintér Éva. Vendég: dr. Vágyi Ferenc Róbert. Előzetes bejelentkezés az idegenvezetes.gyor@gmail.com címen vagy telefonon a 06-30/294-9174-es számon.



XIV. Arrabona Futófesztivál, Őszi Sport- és Egészségnap

09. 29., szombat

Barátság park, 9–15 óra



Nevezés 8.30–9.45 óra között a helyszínen. 10 óra: Futófesztivál rajtja. Ovifutás, 600 m. Arrabona-futás, 3 km. 9 óra: Ingyenes kerékpárjelölő program.



A centerpálya programja:

10.40 óra: Frizbibemutató. 11 óra: A Free Fighter SE bemutatója. 11.15 óra: MediBall-bemutató. 11.30 óra: Dinamikus gerinctréning. 12.10 óra: Zumba. 12.50 óra: DeepWork & BodyArt. 13.30 óra: Rubint Réka. 14.40 óra: Tombola.



Egyéb programok a park területén, többek között:

Családi 9 próba, minigolf, biliárdfoci, kispályás labdarúgás, óvodásfoci, speedfit, ugrálóvár.

A programokon való részvétel ingyenes. (Eső esetén az Arrabona Futófesztivált megrendezik, azonban a park területére tervezett programok elmaradnak.)



Hatos-tölgy Piknik

09. 29., szombat

Gyülekező a katolikus templommal szembeni téren, 10 óra



A Hatos-tölgynél a jó levegőn, csodálatos természeti környezetben közösen elköltjük batyuink tartalmát. Padok korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért egy pokróccal készüljön minden résztvevő. Lehetőség lesz szalonnasütésre is. A gyerekeknek egy kis játékkal készülünk. A piknik után közösen visszaindulunk a tényői gyülekezőpontra. Részvételi díj: 500 Ft/fő, gyerekeknek ingyenes. Rossz idő esetén a túra a következő hétvégén kerül megrendezésre.



Járai Márk akusztik koncert a Rómer-Házban!

09. 29., szombat

Rómer-ház Mosonmagyaróvár és környéke



Kutatók éjszakája

09. 28., péntek

Futura, 18–19.30 óra



18–19 óra: Kísérletezz velünk! Varázslatos jelenségek, különleges hangkeltő eszközök és otthon is elvégezhető mutatványok várnak. A Futura munkatársaival négy helyszínen kísérletezhetsz a vízzel, a levegővel, a hanggal és az egyensúllyal. 19 óra: Vízgömbshow – Kristály Márton bűvész előadása. Meg tud gyulladni a víz? Mennyi füst fér el egy vízgömbben? Vajon képes ember nagyságúra nyúlni? Kristály Márton fergeteges előadásán többek között erre is választ kaphatsz. A Vízgömbshow bizonyítja, hogy a valóság sokkal több csodát rejt, mint gondolnánk. A részvétel ingyenes, regisztráció a www.kutatokejszakaja.hu honlapon!



Kreatív alkotók köre

09. 29., szombat



Fehér Ló Közösségi Ház, 14 óra

Szakkörvezető: Burda Zsuzsa és Móczi Sándor képzőművészek.



PálinkaÜnnep

09. 29., szombat

Dunakiliti-Tejfalusziget, Radnóti utca 5/A, 12 órától



12 óra: Kapunyitás. Ebéd: különféle finomságok, birka-, marhapörkölt, keszeg, lángos, palacsinta. 12.30 óra: Az Aranykapu zenekar verses-zenés koncertje. 14–15 óra: Moson Big Band-koncert. 15.15 óra: Köszöntőt mond Kovács Andor Tamásné, Dunakiliti polgármestere. 15.25 óra: A IV. Bérfőzetői Pálinkaverseny eredményhirdetése. A díjakat Kovács Andor Tamásné polgármester adja át. 16.30 óra: Fergeteges buli a Rulett együttessel. A gyerkőcöket 13–16 óráig „bütyköldesarokban" várják a Kiserdei Óvoda óvónői.



A rendezvény fővédnöke Dunakiliti község önkormányzata. Díszvendégek: dr. Nagy István agrárminiszter és dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármestere.



Flesch sport- és egészségnap

09. 29., szombat

Flesch-központ, 9–20 óra



Szórakozás, játék, mozgás. Ingyenes órák: többek között jóga, pilates, TRX, örömtánc, zumba, hastánc, harcművészet, meridiántorna.



9–13 óra: Moson Megyei Nők Egyesülete – Férfiak egészségnapja. 13 óra: Béres Alexandra. 17 óra: Péntek Enikő. 18 óra: Zumbaparti.



Sportbemutatók, légvárak és ügyességi játékok is lesznek.



XIII. MOUNTEX KUPA Nemzetközi Tájevező verseny

09. 29., szombat

Dunasziget, 9–18 óra



Igazi családi és baráti esemény, ahova négyfős csapatokat várnak. A négyes kenukba minimum 1 nőt vagy lányt, illetve legalább egy 18 éven aluli fiatalt várnak. Ifi kategóriában nemtől függetlenül az életkor számít.

A verseny részletes programja:



8.30–10 óra: Helyszíni nevezés, regisztrálás, jegyek, pólók átvétele Cikolaszigeten, a Duna utca végén, a Mezítlábas büfében. 10–12 óra között percenként indítás. 16 óra: Utolsó beérkezők fogadása. 17 óra: Vacsora az Ökoparkban. 18.30 óra: Eredményhirdetés, díjátadás (a helyszínen át nem vett nyereményeket utólag átvenni nem lehet, tárolásuk nem megoldott).



20 óra: Meglepetéskoncert...



Családi mesedélután a magyar népmese alkalmából

Jánossomorja, 09. 29., szombat, Sós Antal Közösségi Ház



15 óra: Kenderke-játszó – Táncház a Kislaptáros zenekarral. Kézműves-foglalkozás. 16.30 óra: Aranyszamár Bábszínház: Volt egyszer egy... 17.30 óra: A tök és a csikó – A Csalogató néptáncegyüttes előadása. 19 óra: Szent Mihály-napi tűzgyújtás. A belépés díjtalan. Sopron és környéke

Soproni gyorstalpaló

09. 30., vasárnap

Liszt Café, 15.00–17.00



Vasárnap délutáni séták régi és új soproniaknak minden hónap utolsó vasárnapján



Az első gyorstalpaló témája: Poncichterek nyomában (úti cél: Szent Mihály-domb).

Találkozó 15 órakor a Liszt Café előtt!



A részvétel díjtalan.



KultTereK

„Térélmény" a belvárosban

09. 29., szerda, 14–19 óra



A KultKapuK után most a belváros patinás tereit és hangulatos terecskéit töltjük meg kultúrával. 30 helyszínen számtalan „térélmény": utcazenészekkel, mutatványosokkal, szabadtéri játékokkal és játékos szabadúszókkal. Ismerős helyszín lesz a Petőfi tér, a Fő tér és az Orsolya tér… De hol lesz a Fegyvertér, a Tánctér, a Küzdőtér, a Tetőtér, a Templomtér, a Játéktér, a Motortér? A KultTereK térképén ezt is megtalálni. Keresd a kulturált helyeken és a www.prokultura.hu oldalon.



Sopronban a Magyar Nemzeti Cirkusz!

09. 26–30., szerda–vasárnap

Balfi út, Anger-réti sporttelep



Hétköznap: 18 óra

Szombat: 15 és 18 óra

Vasárnap: 11 és 15 óra



Megyénkben utolsó állomásához érkezett a Magyar Nemzeti Cirkusz. Mától a soproni közönséget kápráztatja el ifj. Richter József és csapata díjnyertes műsora.



A műsorban látható többek között Richter József Jr. és lovas akrobatáinak hungarikummá nyilvánított produkciója, fellép Bruno Raffo csodálatos oroszlánjaival, Don Christian, René Caselly négy elefánttal és négy lóval, valamint Merrylu és ifj. Richter József egzotikus állataikkal.



KISALFÖLD-ELŐFIZETŐK 1500 Ft/db (B szektor) áron válthatnak belépőjegyet a soproni előadásokra. A belépőjegyek a szerdai vagy csütörtöki 18 órás, vagy a vasárnapi 11 órás előadásra használhatók fel. A felhasználás napját a belépőjegyen fel kell tüntetni, és később nem módosítható! Jegyvásárlás a Kisalföld ügyfélszolgálati irodájában (Sopron, Frankenburg u. 2/A).



SCBP Tour

09. 28., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden, 21 óra

A hiphop műfaj szerelmeseinek szól péntek este Killakikitt, Krúby, Ljay, Bokor és a Sativus zenekar koncertje. Belépő: 1500/2000 Ft.



Present Day-koncert

09. 29., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

Hazai pályán lép fel a közkedvelt elektroswing-pop-rock formáció. Belépő: 800/1000 Ft.



Szent Mihály-napi búcsú

09. 29–30., szombat-vasárnap

Sopron, belváros

Szent Mihály-templom.



Kutatók Éjszakája

09. 28., péntek

Soproni TIT nagyterme



18 óra: Steiner Gergely okleveles asztrológus: Csillag-Kép, Ember. 19 óra: Bódi Ottó nyugalmazott tanár: A sopronbánfalvi hősi temető. 20 óra: dr. habil. Tóth Imre PhD, igazgató: A soproni Múzeumnegyed. 21 óra: Mrenka Attila régész (Soproni Múzeum): Múltunk a Fertő-tájon.



09. 29., szombat

Taródi-vár

10 óra: Miénk a vár! Interaktív titokfejtő játék a Taródi-várban. Rábaköz

Kapuvár, szeretlek!

Rábaközi Muzeális Kiállítóhely

09. 28., péntek



17 óra: Értékőrző pillanatok a múzeumban. A Höveji Csipke Egyesület kiállításmegnyitója. Gyermekeknek: muffindíszítés, varrásbemutató, ének-zenei programok.



09. 29., szombat

Várárok



14.30 óra: Rajzfilmkedvencek. 15.30 óra: Junior Mozgásstúdió és Zenés Táncszínház. 16.15. óra: Diamant – Genius AMI. 17 óra: Kapuvári Mazsorett Együttes. 17.30 óra: Movement Dance School. 18 óra: Felvidéki mulatós show. 19 óra: Essemm.



Játssz velünk!

Kreatív pályázatok gyerekeknek: Készíts képregényt! Készíts makettet! A tulipános láda titkai.

Kísérőprogramok:



Íjászkodás, lovas kocsikázás, kézműves- és népművészeti vásár, bemutató és foglalkozás, légvárak... Komárom

II. világháborús hadijáték

09. 29–30., szombat-vasárnap

Monostori Erőd



• Látványos csatajelenetek, pirotechnikával. • Működő és kipróbálható harci járművek. • Játékos szimulátorok. • Gyerekprogramok.



Jegyár: felnőtt, 1 napos: 1950 Ft, 2 napos: 3000 Ft, diák, nyugdíjas, komáromi lakos, fogyatékkal élő: 1 napos: 1350 Ft, 2 napos: 2100 Ft, családi: 1 napos: 3950 Ft, 2 napos: 6000 Ft.