Pálinkafesztivál lesz a győri Dunakapu téren - Mutatjuk a hétvége programjait!

Pálinkafesztivál

A Győri Pálinkafesztivál – kiállítók és szakértők szerint – az ország egyik legjobb és legnagyobb pálinkafesztiválja. Sajátossága, hogy a kiállítók közvetlenül a pálinkát előállító manufaktúrák, cégek, amelyek a fesztivál alatt kiállítói házaikban lehetővé teszik a találkozást és beszélgetést pálinkafőző-mestereikkel, szakértőikkel minden kilátogató számára. A kiállított termékek között megtalálható mintegy 300 pálinka és különféle, pálinkát népszerűsítő ital.

A Pálinkaházak nyitvatartása:

péntek: 16–24 óra.

szombat: 14–24 óra.

vasárnap: 14–21 óra.

Győr és környéke09. 15., péntek17.30 óra: A Csángálló zenekar felvonulása a megyeháza–Baross út– Dunakapu tér útvonalon. 18 óra: Megnyitó. 18.10 óra: „A függöny felgördül" – népszerű musicalslágerek. 20 óra: Kodály útjain. 21.30 óra: A Servet Zenekar koncertje & táncház.09. 16., szombat10.30 óra: Néptáncfelvonulás a megyeháza–Baross út–Dunakapu tér útvonalon. Menettáncot mutat be a Regös Táncműhely. 14 óra: Reformkori Hagyományőrzők Társasága Balatonfüredről – ének-, zene-, tánc- és viseletbemutató. 15 óra: Néptáncfesztivál. 17.30 óra: A Tatros együttes koncertje. 19.30 óra: A X. Győri Pálinkafesztivál díjainak átadása. 19.35 óra: Nikola Parov Quartet. 21.30 óra: Freddie élő nagykoncert.09. 17., vasárnap11 óra: Korpás Éva és zenekara. Csiteri-Csiteri csütörtök, népzenei műsor gyerekeknek. 14 óra: A Tázló együttes koncertje. 15.30 óra: A Góbé zenekar koncertje. 17 óra: Sebő 68. A Sebő-együttes műsora. 19.30 óra: Lóci játszik zenekar.Folyamatos programok: Kézműves-bemutató és -vásár, kézműves népi játszóház.Fesztiváltér13 óra: Bográcsos ételek. 14 óra: Öttevényi pálinkafesztivál – nevezések és kóstolók leadása. 15 óra: Színpadi műsorok. 18 óra: Beat Bulls (győri bulizenekar műsora). 19 óra: Díjátadások, tombola, kvízjáték. 20 óra: Badár Sándor humorista műsora. 21 óra: Vörös István (Prognózis) – zenekari koncert. 23 óra: Retro Disco (DJ Józsa & DJ Rönci).Program: Ugrálóvár, arcfestés, a Gézengúz Alapítvány mozgásfejlesztő játszóháza és tanácsadása. A PlatinA Táncstúdió latin-amerikai táncbemutatója, a Márvány Dalkör előadása, a Selena hastánciskola fellépése, ETO-legendák–Pinnyéd kispályás labdarúgó-mérkőzés Póczik József vezetésével. Az LXear zenekar koncertje, a Hetes Fogat – Scharek Béla nosztalgia-zenekara harmonikán játszik, az esti mulatságról Robes gondoskodik.Főzz, vagy csak légy ott! A lényeg, hogy érezd jól magad!Egész napos családi rendezvény: a felnőtteket és a gyerekeket színes programokkal, főzési lehetőséggel várják ezen a napon.Sopron és környéke10–16 óra: Kulisszajárás. (Regisztráció szükséges.) Jelmeztár-látogatás jelmezpróbával és fotózási lehetőséggel. (Regisztráció szükséges.) Teaház és teakóstolás. 12 óra: Történetek, érdekességek jelmezekről Farkas Tamás színművésszel. 11–12 és 14–15 óra: Kakaóbár gyerekeknek mesesarokkal. 12 óra: Téka. 15.30 óra: „Színészsimogató". 16.30 óra: Arcoskodás és góbéságok. Szénási Ferenc és Para Pista karikatúrái. 19 óra: My Fair Lady. Musical-előadás. Jegyár: 4000 és 4500 Ft.09. 17., vasárnap19 óra: My Fair Lady. Musical-előadás. Jegyár: 4000 és 4500 Ft.Az IttésMost Társulat dolgoztatja meg a rekeszizmokat pörgős improvizatív színházával. Belépő diákoknak: 1000/1500 Ft, felnőtteknek: 1500/2000 Ft.Dorkó Party09. 16., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraDorkó Party, ahol DJ Gergő pörgeti a lemezeket.09. 14., csütörtök19 óra: Historikus kirándulás. Előadó: Paris-Cambini Quartet.09. 15., péntek19 óra: Mosolygós muzsika. Előadó: Van Kuijk Quartet.09. 16., szombat19 óra: Hangközök bűvöletében. Előadó: Keller Quartet.09. 17., vasárnap19 óra: Női gyöngédség? Előadó: Cecilia String Quartet.Mosonmagyaróvár és környéke16 óra: Családi nap. Gyermekrajzpályázat eredményhirdetése. 15.30 óra: Kézműveskedés. 16.30 óra: Családi mozi.17.45 óra: Nyitott Templomok Napja (mosoni Nepomuki Szent János-plébániatemplom).09. 17., vasárnap16 óra: Az Art Flexum Művészeti Egyesület szakrális témákból rendezett kiállítása.09. 17., vasárnap16.30 óra: Ne féljetek! Ünnepi műsor.09. 19., kedd15 óra: Keresztény Filmklub. Egy film a csángó magyarok hitéletéről.09. 23., szombat19 óra: Kórushangverseny (mosoni Nepomuki Szent János-plébániatemplom).09. 14., csütörtök, 18 óra: A Jánossomorjai Füzetek bemutatója. Helyszín: városi könyvtár.Omlás Virágai18.45 óra: A városnapok megnyitója. Köszöntőt mond Lőrincz György polgármester. 19 óra: Anyajegy – bábelőadás felnőtteknek 20.30 óra: A RizikóFaktor koncertje.09. 16., szombat16 óra: Sómese – a jánossomorjai óvónők bábműhelyének előadása.18 óra: Hobo a Gulagon – Monodráma. 20 óra: Pribojszki Mátyás Band. 22 óra: Nirvana Unplugged-emlékkoncert. 0 óra: DJ settek – Éjféli zene – Saturn Abides Awhile.09. 19., kedd18 óra: „Hol vannak a katonák?" – Településünk a II. világháborúban. Kiállításmegnyitó, helytörténeti gyűj-temény. A programok ingyenesek.TatabányaKertvárosi Bányász Művelődési Otthon, 10–22 óraA hagyományos, élménygazdag gasztroprogram idén is várja a családokat, baráti társaságokat, munkahelyi közösségeket. A gyermekek szórakoztatására lesz: játszópark, kisvasút, sport- és ügyességi játékok, arcfestés, lufis bohóc, lovaglás, pónicikli, kertvárosi körjárat kisvonattal.A Vértes Agorája, 19 óraLemezbemutató koncertre érkezik Tatabányára Bródy János, akit különleges összeállítású zenekar kísér. Jegyár: 5990 Ft.Nyitóoldali képünk a tavalyi, győri Pálinkafesztiválon készült. Fotó: Kisalföld-archívum.