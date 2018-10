Özvegyen, egy fillér nélkül él Gyömörén az asszony, akin olvasóink segítettek

Unger Tamásnénál a cica a vaskályha közelében szeret, de onnan is egyre kevesebb meleg jön. Elzokogta magát a pénz láttán az 58 éves özvegyasszony, nem számított rá, hogy támogatni fogja az alapítvány. A ház hideg, a hálóban a leghidegebb, mert a vaskályha kéménye a konyhában van. A cső széteséssel fenyeget, a kályha repedt, vakmerőség is begyújtani. Ha késő délutánonként megteszi Unger Tamásné, ügyelnie kell, így fűtés közben aludni nem is lehet, hátha kigyullad a cső. Fa alig van, a kis zöld kosárkában pár darab rossz léc, félig kéregből álló árokparti lom, amit vagy ő talált odakint, vagy idős anyja, aki éjszaka is kijár, téblábol félig alva. Most is megjött, két darab kis fát hozott: negyedóra meleget.

A házban szinte minden rossz és szétesik. Csak a tévé volt jó, de kikapcsolták a tartozás miatt. Kevés az iskolája, a kis faluban nem tudott elhelyezkedni. Elmeséli: munkahelye februárban szűnt meg, s férje tüdőrákos lett, ápolásra szorult. Mellette volt, de az embere – ahogy nevezi – tavasszal már meg is halt. Mivel Gyömörén nem lehetett elhamvasztani – hagyományos temetésre pedig nem telt –, Győr-Szabadhegyen nyugszik a családfő, s így is kölcsönt adott Ungernének az önkormányzat meg a sírköves. Tartozik még a szolgáltatóknak is, a bajok halmozódnak, jön a tél, s nincs fa, nincs kenyér, nincsen munka – panaszolja végezetül az asszony.