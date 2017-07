Óvodai tornaszobát építenének, utakat, konyhát újítanának fel Bakonyszentlászlón

A bakonyszentlászlói önkormányzat mintegy 400 ezer forintból épített 58 méter hosszan új kerítést az óvodánál idén. Felvételünkön Sebestyén Vince polgármester az óvodai dolgozókkal és a gyerekekkel.

„Egyelőre beadott pályázataink többségének elbírálására várunk, közben pedig amit tudunk, saját erőből oldunk meg" – így összegezte a Kisalföld kérdésére Sebestyén Vince bakonyszentlászlói polgármester települése helyzetét. A mintegy 1800 lakosú, festői környezetben fekvő falu első embere arról számolt be, hogy európai uniós támogatás révén építenének óvodai tornaszobát. A fejlesztésre 176 millió forintos igényt nyújtottak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra.Ugyancsak jelentős összeget, 83 millió forintot kértek két külterületi útjuk felújítására a szintén EU-s Vidékfejlesztési Programra. A Vörösmarty és az Arany János utcát murvázni, a Jókai utcát pedig aszfaltozni szeretnék.Ahogy említettük, ezeket a pályázataikat még nem bírálták el, ami igaz egy másikra is. A helyi konyhában csaknem 21 millió forintos beruházást hajtanának végre. A pénzből eszközöket vásárolnának, többek között gázzsámolyokat, húsdarálókat, hűtőket, mosogatógépet, saválló asztalokat. Egy sikert ugyanakkor már elkönyvelhetnek: a Belügyminisztérium 13 millió forintot ítélt oda a polgármesteri hivatal rossz állapotú tetőszerkezetének felújítására.



Pályázni sem olcsó



10 millió forintjába került Bakonyszentlászlónak a pályázatok előkészítése és tervezése.

Sebestyén Vince elmondta, hogy több kisebb fejlesztést sikerült megvalósítaniuk idén. Ezek egyike égető problémát orvosolt: a Bakonyerdő Zrt.-vel közösen kiépítették a közigazgatásilag a községhez tartozó Vinyén a közvilágítást. A rendszer energiaigényét napelemek biztosítják. A Cuha-völgy miatt sok turista által látogatott részen a fűrészüzem másfél évtizeddel ezelőtti megszűnése óta jelentett ez gondot, hiszen csak a vasút melletti lámpák biztosítottak némi fényt.Ugyancsak Vinyén egy 40 négyzetméteres esőbeállót alakítottak ki a buszmegálló helyére. Utóbbit elszállították, felújították, majd a volt szeszgyári buszfordulónál állították fel.