Ötven éves az Ifjú Muzsikusok Fesztiválja - fotó

Fuvolás sikerek: A Richter János Körzeti Fuvolaverseny aranyérmesei, akik a győri-, az esztergomi-, a kapuvári-, a pápai-, a székesfehérvári-, a soproni- és a zalaegerszegi zeneiskola növendékei.

A korábbi versenyek nívódíjasai, a jelenlegi művész-tanárok jubileumi gálakoncerttel tisztelegnek a kerek évforduló kapcsán, s várnak mindenkit március 24-én, pénteken este 6-tól a győri Liszt Ferenc Zeneiskola Hangversenytermében.A tavasz muzsikára hangol, - 1963-ban is így volt, amikor Nagy Miklós, a Liszt Ferenc Zeneiskola akkori igazgatója zongora és hegedű szakon hívta életre az első versenyeket. Öt év múlva ez énekversennyel bővült, majd 1968-ban - Ifjú Muzsikusok Fesztiválja néven - már a fúvósok és a gordonkások is versenyezhettek. A Nyugat-dunántúli szolfézsversenyt 1969. óta jegyzik. A zsűriben olyan kiválóságok foglaltak helyet, mint Kodály Zoltánné, Kistétényi Melinda, és Szabó Miklós. Három éve csatlakoztak a versenyezni kívánó gitárosok.

A házi versenyekkel kiszélesedett a tanszakokon belüli tehetséggondozás, a szakmai konzultációk lehetősége. A zsűribe országos hírű szaktekintélyek kaptak felkérést. Véleményük továbbképzésnek számított, s egyben konzultációs alkalom volt a tehetséges növendékek további fejlesztésében. Különlegességnek számított, hogy a növendékek függöny mögött játszottak, így a zsűri csak a hallottakra támaszkodhatott, mintha rádiókoncertet hallgatna. Tetszésnyilvánítás nem volt, ám az igazán lenyűgöző előadások hallatán néha a függöny „ellenére" is kitört a nézőtéren a taps. Az értékelők véleménye csak az utóbbi években oszlott meg, hogy a hallható élmény látvánnyal is társulhasson.Később a házi versenyek mellett megjelentek a körzeti versenyek, amelyek meghívásos alapon működtek és kitekintést nyújtottak az intézményen kívülre is. Ezekre többen jelentkeztek, mint amennyit fogadni tudott az iskola, ezért keretszámokat határoztak meg, amelyet az előző évben szerzett arany fokozatosok számával bővítettek. Napjainkban 200-300 növendék méri össze tudását a versenysorozaton.A versenyzők idén is tisztelettel adóznak a névadók előtt. Így Fodor Kálmánra, gordonka szakos egykori igazgatóra, Kodály Zoltánra, Hermann László hegedűművészre, egykori igazgatóra, Richter János győri származású, világhírű karmesterre, és a fiatalon elhunyt kiváló zongoristára, Nagy Zoltánra emlékeznek a zeneiskolában.A fesztivált sokáig az önkormányzat kiemelten támogatta, az utóbbi években a „Legyen a zene mindenkié alapítványhoz" érkezett támogatások tartották életben a versenyt és az ahhoz kapcsoló programokat.Az idei gálát szervezők köszönetet mondanak mindenkinek, akinek bármilyen része volt abban, hogy az ország egyik legrangosabb tehetséggondozó versenysorozatával az 50. jubileumot ünnepelhetik. Külön szeretettel említik dr. Nagy Miklóst, a fesztivál megálmodóját, Czágásch Józsefnét, aki 20 évig szervezte, s máig figyelemmel kíséri a versenyeket. Megemlékeznek Pintér Ferenc igazgatóról, aki 12 évig szívügyének tekintette a rendezvényt.