Ötszázan tanulhatnak meg életet menteni - videók

Dr. Horváth Eszternek, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnökének Garamvölgyi Imre, a Kisalföld főszerkesztője adta át jelképesen a támogatást, amely olvasóink adományainak köszönhetően, a Jóakarat hídján érkezett a Lapcom Média Alapítványhoz. Fotó: H. Baranyai Edina

A csecsemő- és a gyermek-újraélesztés fogásairól készült felvételek

„Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély"



A csecsemő- és gyermek-újraélesztést sorozatunk 1. részében ismertettük, a 2. részben pedig a félrenyelés esetén alkalmazandó mozdulatokat mutattuk meg. A 3.-ban arról írtunk, hogy az elsősegélynyújtásból sok mindent megtanulhatnak a gyerekek is, a 4.-ben pedig azzal foglalkoztunk, hogyan előzhetik meg a baleseteket a szülők (Kisalföld – július 16–19.). Az 5. és 6. rész augusztus 4-én és 15-én jelent meg, ezekben a szülők elsősegéllyel kapcsolatos kérdéseire válaszolt az orvos. Cikkeink és az életmentő mozdulatokat bemutató fotósorozat internetes oldalunkon ( A csecsemő- és gyermek-újraélesztést sorozatunk 1. részében ismertettük, a 2. részben pedig a félrenyelés esetén alkalmazandó mozdulatokat mutattuk meg. A 3.-ban arról írtunk, hogy az elsősegélynyújtásból sok mindent megtanulhatnak a gyerekek is, a 4.-ben pedig azzal foglalkoztunk, hogyan előzhetik meg a baleseteket a szülők (Kisalföld – július 16–19.). Az 5. és 6. rész augusztus 4-én és 15-én jelent meg, ezekben a szülők elsősegéllyel kapcsolatos kérdéseire válaszolt az orvos. Cikkeink és az életmentő mozdulatokat bemutató fotósorozat internetes oldalunkon ( www.kisalfold.hu ) megtalálható és letölthető. Keressék a „ Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély" logót! A kampánnyal kapcsolatosan a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre írhatnak, illetve hívhatják a 96/504-452-es számot.

Minden szülő, nagyszülő, pedagógus megtanulhatná a csecsemő- és a gyermek-újraélesztést. Ezek a mozdulatok egyszerűek és ha egy gyermek keringése, légzése leáll, annál nagyobb bajt úgysem lehet okozni. Ilyenkor még a mentőhívásnál is fontosabb a lélegeztetés, a mellkasnyomás megkezdése.Az első pillanatok, percek nagyon fontosak. Ilyenkor minden jobb a tétlenségnél. Nem szabad leblokkolni az ijedségtől. Ezt úgy lehet megelőzni, ha valaki nemcsak ismeri az életmentő mozdulatokat, de legalább egyszer gyakorolta bábun is.– Ez annyira fontos ügy, hogy úgy éreztük, többet kell tennünk annál, amit egy újság az oldalain könnyen megtehet, azaz a legfontosabb tudnivalók ismertetésénél – mondta Garamvölgyi Imre, a Kisalföld főszerkesztője. – Arra biztattuk régiónk közösségeit, szervezzenek olyan alkalmakat, amelyeken az orvosok segítségével minél többen megtanulhatják a gyermek-újraélesztést. Már tizenkét helyről jelentkeztek önkéntesek, akik vállalták a szervezést, így idén ősszel mintegy ötszázan sajátíthatják el az életmentő mozdulatokat. Az oktatásokat azzal is segítjük, hogy a csecsemő- és a gyermek-újraélesztést videóra vettük és támogatjuk újabb gyakorlóbábuk megvásárlását, amelyek használatakor monitoron követhető, megfelelőek-e a mozdulatok – tette hozzá Garamvölgyi Imre.Olvasóink adományainak köszönhetően, a Jóakarat hídján pedig már átutalt alapítványunk, a Lapcom Média Alapítvány ötszázezer forintot a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítványnak. Ebből újabb bábukat vásárolhat a szervezet az újraélesztés gyakorlásához, a régiek ugyanis egy idő után elhasználódnak.Emellett olyan bábukat is beszerezhetnek, amelyeken gyakorolható a Heimlich-fogás és annak technikája, hogyan kell eltávolítani a légútba került idegen testet.Dr. Horváth Eszter gyermekorvos, alapítványi elnök és kollégái tizenöt éve járják a munkahelyeket, intézményeket, hogy minél több emberrel megismertessék a gyermek-újraélesztést. Tapasztalataik szerint eddig inkább egy-egy sajnálatos tragédia után érdeklődtek többen, július óta tartó cikksorozatunknak köszönhetően azonban ez az érdeklődés folyamatossá vált, mind többen érzik át az elsősegélynyújtás fontosságát.A szakemberek a következő hónapokban igyekeznek azokon a helyeken képzéseket tartani, ahová cikkeink nyomán hívták őket: iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, művelődési házakban, kisebb települések polgármesteri hivatalaiban.Már fel is vették több szervezővel a kapcsolatot, folyamatosak az időpont-egyeztetések.