Öt évet is kaphat a sofőr, akinek két utasa meghalt a Győr környéki balesetben

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádol egy huszonnégy éves fiatalembert, akinek két utasa is meghalt, ami a sebesség rossz megválasztására vezethető vissza.A vádirati tényállás szerint a vádlott három utasával tavaly ősszel egy késő éjszakai órán hajtott Vének felől Kisbajcs irányába, mikor egy olyan kanyarhoz érkeztek, amely biztonsággal legfeljebb 58 km/h sebességgel volt bevehető, az úton maradást is a legfeljebb 80 km/h sebesség biztosította. A vádlott által vezetett autó sebessége 86-91 km/h közé volt tehető.A kanyarban a vádlott elvesztette uralmát a jármű felett, az lesodródott az útról, majd fák közé csapódott és a tetejére borulva állt meg.Az első ülésen utazó és a hátsó ülésen helyet foglaló egyik utas a helyszínén életét vesztette. A hátsó ülés másik utasa egyik karjának, arccsontjának, csigolyájának, bordájának, állkapcsának és orrcsontjának törését, valamint tüdőzúzódást szenvedett el. Maga a vezető is sérült, koponyaboltozata eltört, agyzúzódás következett be nála.A balesetet azon szabály megszegése okozta, amely szerint a járművel mindig az út vonalvezetésének megfelelően kell közlekedni.A vádlottal szemben öt év szabadságvesztés is kiszabható - tájékoztatta a kisalfold.hu-t dr. Takács Péter főügyész.