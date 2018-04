Őszre elkészülhet Győrújbaráton az egészségház

A Győrújbaráton született neves májspecialistáról, dr. Fehér Jánosról nevezik majd el az egészségházat, ami várhatóan szeptemberre elkészül. A felvételen: Szalóki Géza polgármester. Fotó: Bertleff András

A 240 millió forintos beruházáshoz a Területi és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 80 millió forintot nyert az önkormányzat. Így 160 millió forintos önrészt kell biztosítania, tudtuk meg Szalóki Géza polgármestertől, aki arról is beszélt, hogy a kivitelezés már a felénél tart. Állnak a falak, a tetőt cserepezik, az ablakokat a helyükre rakták. A belső gépészeti munkálatok és a villanyvezetékek bekötése folyik. Az egészségház parkolója pedig már korábban, a bölcsőde kivitelezésekor megépült. Összesen negyven járműnek van hely. S az is előnyös, hogy az egy helyre költöző rendelők a falu központi részén, a polgármesteri hivatalnak és a művelődési háznak otthont adó épület mögött lesznek.Jelenleg még mostoha körülmények között dolgozik a falu két háziorvosa a polgármester elmondása szerint. Hálás nekik, hogy így is helytállnak. Egyelőre két különböző helyen fogadják betegeiket, jövőre már az egészségházban lesznek rendeléseik, és mivel a lakosszám indokolja, egy harmadik háziorvosi praxist nyitnak, amit majd az önkormányzat meghirdet. Az új épületben lesz a gyermekorvosi és a fogorvosi rendelés is. Itt a fogász egy új fogászati röntgengépet használhat majd, és itt dolgozhatnak a védőnők is korszerűbb körülmények között. A pácienseknek pedig nagyobb, egymástól elkülönített várótermeket alakítanak ki, hogy a felülfertőzések esélyét csökkentsék.– Kényelmes, modern bútorokat, székeket szerzünk be. Arra törekszünk, hogy az egész intézmény jól használható és könnyen tisztán tartható legyen – mondta el Szalóki Géza és arról is beszélt, hogy amikor a falu vezetését 2014-ben átvette, 35 millió forintja volt pluszban fejlesztésekre az önkormányzatnak. Azóta sikerült még annyit félretenni, hogy összejöjjön a mostani beruházáshoz szükséges önerő.A takarékos gazdálkodás mellett is igyekeztek persze többek közt önkormányzati utakat fejleszteni. Ha elkészül az egészségház, jövőre még több pénzt fordíthatnak a képviselő-testület szándéka szerint az utakra.