Összemosódik a munka- és a szabadidő az okostelefonok miatt? - Szavazzon!

Szinte természetessé vált, hogy szabadságunk alatt is ránézünk munkahelyi levelezésünkre, ilyenkor is keresnek minket főnökeink, ügyfeleink, kollégáink telefonon. A munkába utazás, a hazajutás alatt is gyakran munkahelyi e-mailjeinkkel foglalkozunk. Szakértők szerint ezért ennek az időnek is bele kellene számítania a munkaidőbe és gondolni kell annak testi-lelki hatásaira, hogy az okostelefon-használat miatt egyre inkább összemosódik a munka- és a szabadidő, felborul és a munka és a magánélet közti egyensúly. Van, aki direkt nem is válaszol munkaidő után a munkahelyi e-mailjeire, és van, ahol már olyan szabályozás bevezetését fontolgatják, mely szerint a főnök a munkaidő lejárta után el se küldhetné az e-mailt beosztottjainak, azzal a mondattal együtt se, hogy majd csak munkaidőben vár arra választ.



Kíváncsiak vagyunk, mi erről olvasóink tapasztalata, véleménye. Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre! Szabadsága alatt, munkaidő után is foglalkozik munkahelyi e-mailjeivel? Igen, nekem ez nem gond. Igen, így hatékonyabb lehetek. Igen, de csak azért, mert tartok a főnökömtől. Igen, de jó lenne, ha nem kellene. Nem, de emiatt hátrányba kerülhetek. Nem, szerintem ezt nem várhatják el. Nem kellene, de nehéz ezt megtenni. Szavazok!



Megteheti, hogy munkaidő után nem veszi fel a telefonját, ha munkaügyben hívják? Igen. Néha. Többnyire. Nem. Szavazok!



Fontos lenne az egészsége, a családja boldogsága miatt, hogy munkaidőn kívül ne kelljen munkaügyekkel foglalkoznia? Igen, nagyon fontos. Ha csak kis mértékben kell, az nem gond. Nem, ezek nem ezen múlnak. Szavazok!



