Őrült leárazások? Megnéztük, mit tud a Black Friday a győri Árkádban és a Tescóban

Molnár József és felesége előre kinézték, melyik laptop lesz számukra a legmegfelelőbb.

Az átlagosnál jóval több autó foglalt helyet a győri "nagy Tesco" parkolójában a 83-as főút mellett péntek délelőtt. Tömegjelenetekre, türelmetlen, tolakodó vásárlókra senki ne számítson itt sem. A Tesco a saját márkás (F&F) ruházati termékeit helyezte előtérbe, rengeteg ruhát kínálnak most 50 százalékos kedvezménnyel. Mellette 50 százalékkal olcsóbban kínálják a Gillette férfi borotva-pengéket, a pezsgőkre 25 százalék az engedmény. A svájci csokik szerelmesei is örülhetnek: a Lindt-táblákat 449 forintért árulják november 22-28. között a "nagy Tescóban".A győri áruházban a műszaki cikkeket már a MediaMarkt biztosítja, itt 5-20 százalékig terjedő akciókra bukkantunk. Asus és HP laptopokat láttunk az eredeti árhoz képest 50 ezer forintos kedvezménnyel, Huawei tableteket 15 ezer forintos kedvezménnyel. A mosógépek frontján érdemes szétnézni, Whirlpool- és Beko-gépeket jegyeztünk 20 ezer forintos kedvezménnyel.Most folytatjuk utunkat, hamarosan újabb győri üzletekből, bevásárlóközpontokból adunk helyzetjelentést az idei fekete péntekről.Sok üzlet még zárva volt érkezésünkkor, de a kirakatok előtt már szép számban várakoztak a vásárlók. 20-80 százalékos kedvezményeket akartak levadászni. Az elektronikai szaküzletben bolyongtunk a legtovább.9 óra előtt érkeztünk az Árkádba, akkor még bőven lehetett parkolóhelyet találni. Kicsivel később, tíz óra magasságában egy vásárló azt mondta, nagyon nehéz dolga volt a parkolással. Valószínűleg a munkaidő végének közeledtével ez még inkább így lesz.Először egy nagyobb kört tettünk a boltok előtt, amiknek kirakatában - hol harsányabban, hol kevésbé feltűnően - hirdették a 20-80 százalékos árleszállításokat. Hol mennyit? Ez nagyon változó - a ruha- és cipő üzletek inkább a 20-30 százalékot lőtték be.Legnagyobb körünket az elektronikai szaküzletben róttuk: a fényképezőgépektől a tévéken át a porszívókig mindent megnéztünk, hátha még mi is kifogunk valamit.A hűtő, mosógép, porszívó hármasra az a jellemző, hogy 10-20 ezer forintot tudnánk megfogni maximum. A telefonok esetében ez néhol már kicsit több: egyes darabok 40-50 ezer forinttal olcsóbbak, ami pedig a videojáték konzolokat illeti, körülbelül 30 ezer forintot csippentettek le a végösszegből.A legtöbb vásárló a tévéknél nézelődött, sőt sokan hamar el is határozták magukat olyan készülékek mellett, amiknek az ára 120-170 ezer forinttal kevesebb az eredetinél.A sor mellett elhaladva azt tapasztaltuk: hosszan kígyózik, de egész jól halad."Láttunk jó akciókat. Laptopot és videólejátszót vásároltunk" - mondta Molnár József, akit a bevásárlóközpontnál szólítottunk meg. Felesége azt is hozzátette, hogy két nappal ezelőtt nézték ki a vágyott termékeket, sőt a TV-reklámokat is figyelemmel kísérték.