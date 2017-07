Oroszlánkölyök a győri Árkádban: minimális bírságot kapott az állatidomár

Az ebben az esetben maximálisan kiszabható bírság 1 890 000 forint, de a kormányhivatal szerint ez aránytalanul súlyos büntetés volna, ugyanis az állatnak nem lett baja, és a látogatóknak sem okozott sérülést. „Noha az állat bemutatása sokakban megbotránkozást keltett" – utalnak arra, hogy a pláza közösségi oldalát már aznap elárasztották a kisállat „nyúzásán" felháborodók kommentjei, majd országos ügy lett a rosszul elsült gyereknapi ötletből. Mivel azonban több jogszabályi rendelkezést is megszegtek, ezért a büntetést különféle szorzókkal kell az „alapbírság összegéből" kiszámítani.



Így jött ki végül a 810 ezer forintos állatvédelmi bírság, amely a minimálisan kiszabható összeg ebben a konkrét esetben. A kormányhivatal szerint viszont így is „elegendő visszatartó erővel bír" a jövőre nézve. Az állat gondozójának a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül kell befizetnie, amennyiben nem fellebbez még a minimumösszeg kiszabása ellen is - olvaható a cikkben.

810 ezer forint állatvédelmi bírságot szabott ki a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal illetékes helyi szerve arra a vadállatidomárra, aki még májusbanszervezésében – hvg.hu birtokába került határozatban az áll, hogy a gyereknap alkalmából szervezett bemutatóval több jogszabályt is megsértettek, ugyanis egy veszélyeztetett, vadon élő állatokra vonatkozó nemzetközi egyezményben szereplő, „különösen veszélyes állatnak minősülő" egyedről van szó, és a szükséges természetvédelmi engedéllyel sem rendelkeztek. Ráadásul „a biztonsági követelményeknek nem megfelelően" zajlott a vásárlóknak szervezett, háromórás esemény, még ha nem is esett senkinek bántódása.A győri hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály birtokunkba került határozatának indoklásából kiderül: az illetékesek is az online médiából értesültek arról, hogy idén május 25-én a kis állat volt a pláza gyermeknapi "meglepetése". Vizsgálat indult, ennek során az Árkád Győr Bevásárlóközpont vezetése arra hivatkozott, hogy az oroszlánt délután 15 és 18 óra közt lehetett náluk látni, de „simogatni nem".