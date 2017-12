Örömtánccal köszönte meg a kirándulást a rábapatonai autista fiú

Olvasóink támogatásával 150 ezer forint érkezett a Sándor családhoz. Fotó: Bertleff András

Különös ajándékot kapott 14. születésnapjára Sándor Richárd. Az autista fiú – egy győri származású vállalkozó jóvoltából – nemrég Brüsszelbe utazhatott a családjával. A számos, nem mindennapi élményt hazaérkezve önfeledt örömtánccal köszönte meg a repülőtéren támogatójának.Az egynapnyi felhőtlen örömbe azonban üröm is vegyült, mert nemrég kiderült, hogy a családnak december 15-ig ki kell költöznie a rábapatonai albérletből. Olvasóink támogatásának hála, ismét segíthettünk.November 30-án elérkezett a várva várt nap Sándor Ricsi életében: Brüsszelbe utazhatott. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az autista fiú a tájak, a különleges vidékek bűvöletében él. Szenvedélyesen gyűjti az ezekkel kapcsolatos képeslapokat, térképeket, földgömböket és videókat. Édesanyja facebookos felhívására a világ számos részéről érkeztek Rábapatonára utazással kapcsolatos ajándékok. A legnagyobbat Kollár László győri származású vállalkozótól kapta, aki egy brüsszeli utazással lepte meg Ricsit és családját.

Ricsi (középen) Brüsszel jelképénél, a pisilős fiú szobránál az utazást ajándékozó Kollár László és munkatársa, Zsigai István társaságában.

– Nagyon izgultunk, amit a repülés élménye még csak fokozott. Hála isten, Ricsi, akinek egyébként gondot, kellemetlenséget jelent a tömegközlekedés, mindent nagyon jól bírt – kezdte az élménybeszámolót Sándor Zsolt, a fiú édesapja. – Megérkezve boldogan bebarangoltuk a belga fővárost, étteremben is jártunk, tengeri finomságokat ettünk, megjegyzem, Ricsi falta a rákokat. A fiunk, de a többi gyerekünk is nagyon élvezte a nem mindennapi, szinte álomnak tűnő kalandot. Sokat mentünk, elfáradtunk, de egy életre szóló, leírhatatlan élményt kaptunk ezzel az úttal.

Köszönet

Sándor Zsoltékat Rábapatonától a reptérre, illetve onnan haza mikrobuszával a SkyFly Travel szállította, akikre köszönettel gondol a család.

Az édesanya, Sándorné Magyar Katalin elsőként a világváros csodálatos főterét említette.– Annak ellenére, hogy kicsi, aranyló szobraival, ékszerdoboz épületeivel gyönyörű. Eljutottunk a pisilő kisfiús szökőkútszoborhoz és a szépséges királyi palotához is. Brüsszel is készül már az ünnepre, így betlehemet és karácsonyfát is láttunk – mesélte Katalin. – Amikor visszaérkeztünk Budapestre, leszállva a repülőről Ricsi önfeledt örömtánccal, ugrálással fejezte ki boldogságát, háláját. Megható volt ez is, de az is, ahogy Kollár úr elérzékenyült.Az egynapnyi felhőtlen örömbe üröm is vegyült, hiszen nemrégiben kiderült, hogy Sándoréknak december 15-ig ki kell költözniük a rábapatonai albérletből. Mivel félretett pénzük nincs és a családban az édesapa az egyetlen kereső, nehézséget jelent, hogy négy gyerekkel, megfelelő díjért és helyen új lakhatást találjanak. Hosszú távú megoldást szeretnének, mivel Ricsi betegsége miatt nehezen tűri a változásokat. Elkeseredésükben segítségért a Lapcom Média Alapítványhoz fordultak. A Jóakarat hídján tegnap 150 ezer forint érkezett a bajba jutott nagy család gondjainak megoldásához. Nagy volt a meglepetés, amikor kollégánk átadta a borítékot, az édesapának szó szerint a szava is elállt. Köszönet érte az olvasóknak!