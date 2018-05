Orgonahetet rendeznek nyáron Felpécen

A száz éves hangszert eredetileg az Angster cég építette, pneumatikus traktúrájú, mely teljes egészében restaurálásra került.Az egy hetes nyári tanfolyam jó alkalom leendő és gyakorló orgonisták számára, hogy kipróbálják a nemrégiben átadott felpéci hangszert. Megtapasztalhatják azt is, milyen is egy 1910-es vidéki pneumatikus orgonán játszani, ahol nem a motor, hanem az emberi erő biztosítja a hang megszólalását a fújtató segítségével.A kurzus folyamán az egyéni képzés mellett csoportos órák is lesznek. A résztvevők megismerkedhetnek a korál és népének szerepével az orgonairodalomban, az orgonaimprovizáció alapjaival és az orgonálás aktuális gondjaival is. Napközben lehetőség lesz az orgona egyéni kipróbálására, ehhez nem fekete talpú váltócipőre (orgonacipőre) lesz szükség. A szakmai hét végén lehetőség nyílik a résztvevők fellépésére.Várjuk orgonisták, kántorok és orgonista növendékek jelentkezését felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül. Szeretnénk továbbá az orgonajáték és a vidéki orgonák jövője iránt érdeklődőket is megszólítani.A kurzus szakmai vezetője Oláh Gyöngyvér.A résztvevők maximális száma 12 fő. A részvétel regisztrációhoz kötött.Orgonaoktatás ideje: 2018. július 16-21.A szakmai hét díja 26500,-Ft/ diákoknak 14500,-Ft, mely magában foglalja az oktatást és az étkezéseket. Szállás a Tájháznál, vagy a Vendégházban lehetséges.A tanfolyam részletes programja a Felpécért Alapítvány honlapján lesz elérhető: www.felpecert.huJúlius 16-án este Oláh Gyöngyvér orgonaművész koncertjére kerül sor az evangélikus templomban. A részvétel díjtalan, adományokat az orgona éves felülvizsgálatára, karbantartására fordítjuk. A részletes műsor szintén a Felpécért Alapítvány honlapján lesz elérhető: www.felpecert.hu.