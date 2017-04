Orbán Viktor Győrben: "élhető várost hozunk létre"

- Az EYOF mintapéldája lehet, hogyan tud egy ilyen szintű rendezvényhez a város kapcsolódni. Nemcsak sportértéke van az eseménynek, hanem a városnak is nagy lökést ad. Az államtól 20 milliárd forintnyi fejlesztést kapott, ehhez a város is hozzátette a magáét.

Győr város életében ez fontos momentum. Egy város jövőjét egy megállapodás aláírással meg tudjuk határozni. Az elkövetkező 15-20 év fejlesztéseiről beszélünk. Köszönetet mondok a győrieknek, akikkel együtt tudunk beszélni, hogyan tudjuk Győrt jobbá tenni. Akkor tud egy város fejlődni, ha a kérdéseket feltesszük és megkapjuk a megfelelő választ. Történelmi pillanat részese lehetek, erre büszke vagyok. Voltak nehéz pillanatok, de ezt is átsegítette az összefogás, az együttgondolkodás, az emberek összefogása. És az állam támogatása. A gazdaság a motorja ennek a térségnek.

Dr. Tamás László János kórházi főigazgató is a terembe lépett. Utánuk jön a Leier cégcsoport képviseletében az igazgató... Jönnek tehát a prominensek.

A díszteremben természetesen nemcsak a sajtó képviselői vannak jelen, hanem a győri önkormányzatképviselő-testületének tagjai, illetve a meghívott vendégek is. Látjuk az alcuferes Horváth testvéreket, dr. Lanczendorfer Erzsébetet, aki korábban KDNP-s országgyűlési képviselő is volt, s többször vendégül látta Győrben Orbán Viktort, Fogarasi Zoltánt vezető megyei mentőtisztet, rendőrségi vezetőket, a Győr-Szol vezérkarát, Forgács Pétert, a Győri Nemzeti Színház igazgatóját...

10:39

Orbán Viktor fél 10 körül érkezett Győrbe a városházára, ahol szimpatizánsok várták. Azért néhány mondatot itnézett is, azt hangsúlyozva, hogy Győrre számít a kormány, és a kormány is számít az "erős vállakra". Itt Győr gazdasági erejére célzott, mondván: nem csak a felzárkózó települések fejlesztései szükségesek, hanem az erősebb régióké is.





"Az ország áll a lábán, az alapjaink stabliak" - fogalmazott a kormányfő a Városháza lépcsőjén.



Hamarosan kezdődik a Borkai Zsolttal közös sajtótájékoztató, melyet a díszteremben tartanak. A sajtó már nagy számban felsorakozott az eseményre. hamarosan percről percre tudósítunk az eseményről.