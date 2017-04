Orbán Viktor Győrben: 20 milliárdból újítják fel a színházat

12:30 A támogatások elosztásának igazságosságánál (ez is újságírói kérdés volt) is talált sportos párhuzamot a kormányfő: ha valaki olimpiai bajnok lett, akkor azért kell támogatni, hogy másodszor is az lehessen.

Osztani akkor lehet, ha van gazdaság - jelentette még ki Orbán Viktor.

Az elmúlt húsz évben önök nem lottón nyerték ezt a lehetőséget. Az Audiban dolgozni kell. Gazdaságfilozófiai szempontból én itthon vagyok.

Ez lett a végszó.

12:15 Az újságírói kérdések a munkaerő-hiányra, a vidéki városok erejére vonatkoztak.

- Élvezi a bizalmat. Az olimpia mozgalomnál is.

Itt taps tört ki a teremben.

11:58 Orbán folytatja:



Köszönöm ,hogy itt lehetek, örülök, hogy az önök városában olyan városvezetés van, amely 15-20 évre is előre tud tekinteni. Ez megkönnyíti a mi dolgunkat, nem Budapesten kell megmondani, mi legyen a vidéki városokkal.

A huszonkettedik megállapodást írtam alá, nem a könnyebbeket hagytam a végére.



A várostól mindig támogatást kaptam, szívesen jöttem mindig ide és köszönöm.



A mindenkori kormány tisztelte a győrieknek, megadta, ami neki járt.



A jó bornak is kell a cégér, a "bezzegvárosról" is kell mondani néhány fontos, jó szót.



Nincsen Magyarországnak sikeres jövője sikeres vidéki városok nélkül. Nagy, erős, sportos, széles vállú vidéki városokra van szükségünk. Győr sokat adott Magyarországnak, önbizalmat, magabiztosságot is.



Milyen elvek mentén kötöttünk megállapodást?



A kormány elvitt Győr válláról ,78 milliárd forintnyi adósságot. 230 milliárd forintnyi fejlesztést pedig nem hozott. Nem vagyunk pénzügyi spekulánsok, hogy ezt az óriási összeget rögtön felfogjuk. 230 ezer millió forintról van szó.



Most olyan fejlesztéseket támogatunk, amelyek most pénzt visznek, de később hoznak.Nem akartunk okosabbak lenni a győrieknél, ez volt a második elv. A harmadik pedig az újítás.







Most sorolja a megállapítási pontokat: 1. Közúti körgyűrű nincs bezárva, ezt be kell zárni Győr elkerülőjénél. A nyomvonalat még ki kell jelölni, olyan ívet húzzanak, ami megfelel a városi 15-20 évének.

2. Három milliárd forintért útfejlesztés lesz Győr-Ménfőcsanak kiindulással.

3. Hidat építeni a belső keleti elkerülő fejlesztéséhez kapcsolódóan. Ami szép is lesz.

4. Kerékpárút Győr-Pannonhalma között.

5. Helyi és helyközi buszpályaudvar és vasút intermodiális csomópontja. Erre 15 milliárd jut, a témáról korábban itt írtunk >>

6. Autóbuszokat is kell vásárolni. Elektromos buszrendszer is lehet.

7. Építhetnek Győrben egy új mentőállomást, ami a kórházhoz kapcsolódik. A parkolót is bővítik akórháznál. Három milliárdos a fejlesztés.

8. Sporthotel az olimpiai sportpark területén.

9. Új városi szabadidőközpont építése. A püspökerdőben.

10. Vízi élménypark kialakítása. Vagyis a strand fejlesztése árvízvédelmi fallal. Az előbbivel kezdik majd.

11. Állatkerti fejlesztés is lesz. Milliárdos nagyságrendben.

12. Győri Nemzeti Színház felújítása. Kívül, belül. Vagyis a térrel. Húsz milliárdért. Ez sem egyszerre lesz, ütemezni kell.

13. Új hangversenyterem is lesz.

14. Konferenciaközpont is épülhet.

15. Kormányhivatal is költözhet a mostani helyéről (a volt megyeházáról). A vízügy is vele költözhet.

16. Egyetemfejlesztés: digitális tudományágak oktatására.

A mi kormányaink nem egyetemeket zárnak be, hanem egyetemeket alapítanak - teszi ehhez hozzá Orbán, elismerve, hogy ennél a témánál "nem bír a vérével".

17. Ez még függőben van: Győr és Dunaszerdahely között négysávos út.

11:45 Az együttműködési megállapodás aláírásával kezdőik a program.

Borkai Zsolt kezdi a beszédet:

Győr város életében ez fontos momentum. Egy város jövőjét egy megállapodás aláírással meg tudjuk határozni. Az elkövetkező 15-20 év fejlesztéseiről beszélünk. Köszönetet mondok a győrieknek, akikkel együtt tudunk beszélni, hogyan tudjuk Győrt jobbá tenni. Akkor tud egy város fejlődni, ha a kérdéseket feltesszük és megkapjuk a megfelelő választ. Történelmi pillanat részese lehetek, erre büszke vagyok. Voltak nehéz pillanatok, de ezt is átsegítette az összefogás, az együttgondolkodás, az emberek összefogása. És az állam támogatása. A gazdaság a motorja ennek a térségnek. Borkai köszönetet mond Orbán Viktornak az eddig támogatásokért, majd így folytatja:

- Az EYOF mintapéldája lehet, hogyan tud egy ilyen szintű rendezvényhez a város kapcsolódni. Nemcsak sportértéke van az eseménynek, hanem a városnak is nagy lökést ad. Az államtól 20 milliárd forintnyi fejlesztést kapott, ehhez a város is hozzátette a magáét.

A miniszterelnöknek elmondtam a város álmait, vágyait. Ezekkel nagyvárossá fejlődik Győr. Élhető várost hozunk létre.



Borkai szerint olyan megállapodás született, ami biztosítja, hogy 300 ezer fős nagyvárossá fejlődik Győr.

11:33 A kezdés fél órát csúszott, de megérkezett a terembe a kormányfő és a polgármester. Tapssal köszönik. Kezdődik a rendezvény.

11:12 A díszterem teljesen megtelt, gyakorlatilag egy szabad hely sincs.

Egyelőre mindenki várja Orbán Viktort és Borkai Zsoltot.

10:50 A díszteremben természetesen nemcsak a sajtó képviselői vannak jelen, hanem a győri önkormányzatképviselő-testületének tagjai, illetve a meghívott vendégek is. Látjuk az alcuferes Horváth testvéreket, dr. Lanczendorfer Erzsébetet, aki korábban KDNP-s országgyűlési képviselő is volt, s többször vendégül látta Győrben Orbán Viktort, Fogarasi Zoltánt vezető megyei mentőtisztet, rendőrségi vezetőket, a Győr-Szol vezérkarát, Forgács Pétert, a Győri Nemzeti Színház igazgatóját...

Többen érintettek lesznek, vagyis olyan bejelentésre számíthatnak, amely az intézményüket érinti.

Ebben a pillanatban megérkezett az Audi képviseletében dr. Knáb Erzsébet és Lőre Péter, előbbi a humán erőforrás igazgatója, utóbbi a kommunikációért és a kormányzati kapcsolatokért felel a legfelsőbb szinten.

Dr. Tamás László János kórházi főigazgató is a terembe lépett. Utánuk jön a Leier cégcsoport képviseletében az igazgató... Jönnek tehát a prominensek.

10:45 A városháza előtt, a DK szervezésében mintegy tucatnyi demonstráló áll kint, az esőben. Ők Orbán, illetve a politikája ellen tüntetnek táblákkal.

A Városháza mögött gyülekeztek, 11 órára átvonultak a Városháza elé, ahol kereplőkkel, dudákkal tiltakoztak, csaptak zajt egy rövid ideig.