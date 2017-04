Orbán Viktor Győrben: húszmilliárdból újítják fel a színházat

11:58

Orbán folytatja:



Köszönöm ,hogy itt lehetek, örülök, hogy az önök városában olyan városvezetés van, amely 15-20 évre is előre tud tekinteni. Ez megkönnyíti a mi dolgunkat, nem Budapesten kell megmondani, mi legyen a vidéki városokkal.

A huszonkettedik megállapodást írtam alá, nem a könnyebbeket hagytam a végére.



A várostól mindig támogatást kaptam, szívesen jöttem mindig ide és köszönöm.



A mindenkori kormány tisztelte a győrieknek, megadta, ami neki járt.



A jó bornak is kell a cégér, a "bezzegvárosról" is kell mondani néhány fontos, jó szót.



Nincsen Magyarországnak sikeres jövője sikeres vidéki városok nélkül. Nagy, erős, sportos, széles vállú vidéki városokra van szükségünk. Győr sokat adott Magyarországnak, önbizalmat, magabiztosságot is.



Milyen elvek mentén kötöttünk megállapodást?



A kormány elvitt Győr válláról ,78 milliárd forintnyi adósságot. 230 milliárd forintnyi fejlesztést pedig nem hozott. Nem vagyunk pénzügyi spekulánsok, hogy ezt az óriási összeget rögtön felfogjuk. 230 ezer millió forintról van szó.



Most olyan fejlesztéseket támogatunk, amelyek most pénzt visznek, de később hoznak.Nem akartunk okosabbak lenni a győrieknél, ez volt a második elv. A harmadik pedig az újítás.



Most sorolja a megállapítási pontokat: