Órákig feküdt az árokban a motoros, aki lezuhant az M1-es autópályáról Győrnél - fotók

Sokaknak beugrik Zsédely Róbert története, amely 2016 egyik legmegrázóbb tragédiája volt. A fiatal győri labdarúgó februárban Győrszentiván közelében szenvedett balesetet, autója kisodródott az útról, ő kizuhant a kocsijából, ami maga alá gyűrte. Egész éjjel – súlyosan sérülten – az autó alatt feküdt. A családtagjai keresték, de csak másnap reggel talált rá valaki, addigra már 33 fokra kihűlt a teste is. Zsédely Róbert a kórházban, műtét közben hunyt el. , amely 2016 egyik legmegrázóbb tragédiája volt. A fiatal győri labdarúgó februárban Győrszentiván közelében szenvedett balesetet, autója kisodródott az útról, ő kizuhant a kocsijából, ami maga alá gyűrte. Egész éjjel – súlyosan sérülten – az autó alatt feküdt. A családtagjai keresték, de csak másnap reggel talált rá valaki, addigra már 33 fokra kihűlt a teste is. Zsédely Róbert a kórházban, műtét közben hunyt el.

Az éjszakát túlélte, de állapota sajnos nem javult a szörnyű sérülést szenvedett motorosnak. Jelenleg is életveszélyes állapotban van, a műtét után mesterségesen altatni és lélegeztetni kell a középkorú férfit.Kilátásairól prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvosigazgatója a kisalfold.hu-nak elmondta: az első operáció során térdnél kellett levágni az egyik lábát, sajnos úgy tűnik, egy újabb műtétre is sor kerülhet - akkor viszont feljebb kell amputálni a testrészt.Órákig feküdt az árokban a baleset utánA szikár hírek így szóltak: lezuhant az M1-es autópályáról egy motorkerékpár Győrnél, a 83-as főút felé vezető lehajtónál. Miután a mentők stabilizálták a középkorú férfi állapotát, a győri hivatásos tűzoltók létra segítségével emelték ki a súlyosan sérült motorost az út melletti, mély szakadékból. A mentés idejére a 83-as út felé vezető lehajtót teljes szélességében lezárták – közölte keddre virradóra a katasztrófavédelem.Információink szerint a történet sajnos ennél is megrázóbb. A motorosberkekben jól ismert és közkedvelt férfi vélhetően hétfő délután szenvedhetett balesetet, s hosszú órákat töltött sebesülten az árokban, míg egy kamionos észrevette a motor pislákoló fényét. A vánszorgó órák alatt combnyaktörése olyan szövődményekkel járt, hogy a lábát a kórházba szállítás után amputálni kellett.

