Önkéntes tűzoltók versenyeztek Sáráspusztán

Fotók: Hernádi Zsolt tű. szds. és Ruskáné Takács Anita tű.szds.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség szombaton már ötödik alkalommal szervezte meg a körzeti versenyen kategóriájukban legjobb eredményt elért csapatoknak a megyei gyermek-, ifjúsági- és felnőtt önkéntes tűzoltóversenyt a sáráspusztai kiképző bázison.Célunk a hagyományok ápolása, az egyesületek utánpótlás nevelésének elősegítése. Az egyesületek tagjai feladataikat önkéntesként, munkabér nélkül, szabadidejük terhére teljesítik.A versenyt Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója nyitotta meg, és üdvözölte a résztvevő közel harminc csapatot, majd sportszerű versenyzést kívánt.A versenyzők indulási sorrendje sorsolás útján dőlt el, majd párhuzamosan megkezdődött a viadal kismotorfecskendő szerelés és a váltófutás versenyszámokban.A versenyen 27 csapat vett részt három – gyermek, ifjúsági, felnőtt - korcsoportban, hat kategóriában. A rendezvényre sokan voltak kíváncsiak, a versenyzők pedig, – már a legkisebbek is – szakszerűen kapcsolták össze a tömlőket, gyorsan futottak, küzdötték le az akadályokat, és mindent beleadtak, hogy a lehető legjobb helyezést tudja megszerezni csapatuk. Mindenki sportszerűen küzdött a dobogós helyekért, a csapattagok lelkesen buzdították egymást, több településről a polgármesterek is elkísérték az önkénteseket, s a helyszínen szurkoltak értük.A rendezvény jó alkalmat adott arra, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Győr-Moson-Sopron megyei Tűzoltó Szövetség még 2014-ben megkötött együttműködési megállapodását felülvizsgálja és megújítsa a két szervezet vezetője, így a megyei igazgatóság igazgatója, Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, és a tűzoltó szövetség elnöke, Vécs Pál a rendezvényen aláírták a megújított együttműködési megállapodást. A versenyzők pedig, miután a 7 x 55 méteres váltófutás minden akadályát leküzdötték, majd a kismotorfecskendő szerelést is végrehajtották izgatottan várták az eredményhirdetést, ahol a másodpercek döntöttek.A gyermek lány kategóriában idén a mosonszolnoki lányok nyertek, a gyermek fiú kategóriában a lipóti fiúk csapata állhatott a képzeletbeli dobogó felső fokára.Ifjúsági lány kategóriában a győrújbaráti lányok, ifjúsági fiúk között a fertőszentmiklósi fiúk győztek.A felnőtt nők között Bágyogszovát csapata lett idén az első, a felnőtt férfiak között a Lipót végzett az első helyen.A megyei viadalon az összetett csapatversenyben - már sokadszorra - a Lipót felnőtt férfi csapata nyert, az összes csapat eredményét tekintve második a Bágyogszovát felnőtt férfi csapata, a harmadik pedig Fertőszentmiklós ifjúsági fiú csapata lett.Gyermek lány kategória:4. helyezett: Fertőszentmiklós csapata3. helyezett: Pereszteg2. helyezett: Csorna1. helyezett: Mosonszolnok csapataGyermek fiú kategória:4. Pereszteg3. Osli2. Csorna1. Lipót csapataIfjúsági lány kategória:5. Farád4. Bágyogszovát3. Fertőszentmiklós2. Dunakiliti1. Győrújbarát csapataIfjúsági fiú kategória:5. Csorna4. Pereszteg3. Öttevény2. Lipót1. FertőszentmiklósFelnőtt női kategória:4. Győrújbarát3. Völcsej2. Mosonszolnok1. Bágyogszovát csapataFelnőtt férfi kategória:5. Völcsej4. Győrújbarát3. Vitnyéd2. Bágyogszovát1. Lipót csapataA Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy vándorserleget ajánlott fel a 800 liter/perces kismotorfecskendő-szerelés versenyszámban a legjobb időeredményt elért csapatnak, amely a lipóti felnőtt férfi csapatáé lett az idén.A Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség különdíjait, amely a leggyorsabb váltófutásért és a leggyorsabb kismotorfecskendő szerelésért járt, szintén a Lipót férfi csapata vihette haza.A versenyzők teljesítményét az oklevelek és kupák átadása után Vécs Pál, a megyei tűzoltó szövetség elnöke értékelte, aki megköszönte a csapatoknak a részvételt és a jó hangulatú, sportszerű versenyzést. További jó felkészülést is kívánt a csapatoknak, hiszen jövőre szintén várjuk majd a megyei versenyre a legjobban teljesítő önkénteseket.Az önkéntes tűzoltó egyesületek hagyományápoló, fiatalokat nevelő, közösségformáló és tűzmegelőzési funkciót töltenek be, de részt vesznek a helyi közbiztonsági, veszélymegelőzési munkákban is. Az egyesületek működése, az önkéntesség, a katasztrófavédelem által támogatott társadalmi érték.