Önkéntes területvédelmi tartalékosokat képeztek ki Győrszentivánon

Támadás érte az áteresztő pontot. Az egyenruhások védik a sorompót és viszonozzák a tüzet, tűzpárbaj alakul ki – ezt láthattuk péntek délután Győrszentivánon. Nyugalom, a támadás csak egy szimuláció volt, ugyanis pénteken az önkéntes területvédelmi tartalékosok kiképzése folyt a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred gyakorló- és lőterén.



A Zrínyi 20-26 elnevezésű honvédelmi és haderőfejlesztési program 2016-ban indult útjára azzal a céllal, hogy 2026-ra Magyarország mind a 197 járásában tartalékos század álljon rendelkezésre, amely bevethető támadás vagy katasztrófahelyzet (például árvíz) esetén. Győr-Moson-Sopron hét járásába összesen hétszáz ember kell, jelenleg 125 tartalékos áll rendelkezésre, közülük pénteken 50 kiképzése folytatódott.



„Az állomány negyven százaléka nő – avatta be lapunknak be Gulyás Róbert alezredes. – A legidősebb megyei tartalékos hatvankét éves, a legfiatalabb alig múlt tizennyolc. A teljes alapkiképzést megkapják, mintha sorkatonák lennének, náluk csak a hivatásos katonák részesülnek teljesebb képzésben." Ezen túl később katasztrófahelyzetekre is felkészítik őket. Minden hónapban két nap a kiképzés, tíz hónapon át. Bárki jelentkezhet, aki átmegy a pszichológiai és egészségügyi vizsgálaton; majd öt évre írhat alá három hónapos próbaidővel. Fizetés is jár a leszolgált napokkal arányosan. (De az idegenlégióval ellentétben itt bárki meggondolhatja magát menet közben is.)



„A Rába-gyárban katonai járműveket gyártunk, de nem emiatt jelentkeztem – árulta el a 62 éves Bozzai Zoltán tartalékos főhadnagy. – Úgy gondoltam, kipróbálom, hogy bírom-e még a terhelést. Voltam katona: azért nagy újdonság, hogy most nők is szolgálnak velünk..." Vígh Eszter ugyancsak győri, versenyszerűen lovagol. „Édesapám lovasedző, édesanyám történelemtanár, a hagyományőrzés a véremben van – mondta el a 29 éves önkéntes területvédelmi tartalékos. – Nagyszerű a bajtársi szellem, alig várom a következő alkalmat. Felemelő számomra, hogy a hazámat szolgálhatom."