Ön használna P+R parkolókat Győrben? Szavazzon!

Mit jelent a P+R? Segítségül hívjuk a: "A park and ride (rövidítve: P+R, jelentése parkolni és utazni vagy parkolj le és utazz) olyan parkolók megnevezése, melyek közvetlenül busz, vasúti vagy egyéb tömegközlekedési eszköz megállója vagy pályaudvara mellett vagy annak közvetlen közelében hoztak létre, hogy a városba tartók ott leparkolhassák gépjárműveiket és átszállhassanak a városközpontba tartó tömegközlekedési eszközre.A P+R-ek jellemzően ingyenesek (illetve általában egy egyszeri utazásra szolgáló normál városi közlekedési menetjegy árával egyenértékű a parkolás díja egy személyautóra vetítve), a külvárosokban, illetve az agglomerációkban alakítják ki ezeket a parkolókat".A P+R parkolók segítenek abban, hogy kevesebb autó közlekedjen a forgalomban, kisebbek legyenek a torlódások a városmagban. Ehhez persze egyéni szándék is kell - a közérdek fontosabb legyen a magánérdeknél - és az, hogy le tudjunk mondani a kényelemről. Száz szónak is egy a vége: szavazzanak!

Ön használna rendszeresen P+R parkolókat Győrben? Igen Nem



Szavazás állása Igen Nem Ön használna rendszeresen P+R parkolókat Győrben? Igen Nem 267 szavazat

Milyen körülmények mellett venné igénybe a P+R parkolókat? Ha ingyen buszra szállhatnék vagy bringára ülhetnek a parkolás után. Kis pénzt fizetnék érte, ha őriznék a parkolót. Egy jegyet kapnék a buszra, vissza én fizetném a tikett árát.



Szavazás állása Ha ingyen buszra szállhatnék vagy bringára ülhetnek a parkolás után. Kis pénzt fizetnék érte, ha őriznék a parkolót. Egy jegyet kapnék a buszra, vissza én fizetném a tikett árát. Milyen körülmények mellett venné igénybe a P+R parkolókat? 129 szavazat

Hol látna szívesen P+R parkolót Győrben? 1-es főút 82-es főút 81-es főút 83-as főút



Szavazás állása 1-es főút 82-es főút 81-es főút 83-as főút Hol látna szívesen P+R parkolót Győrben? 115 szavazat