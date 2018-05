Olyan híd épül Győrszentivánon, amilyen egyelőre nincs itthon - fotó

Az állam a hetvenes években még azt tervezte, hogy az M1-es autópálya Győrt északról, a Szigetköz felől kerüli el, ezért építettek egy félautópályát az 1-es főúttól, Győr-Likócstól. Az előbb 19-es főútnak, majd 2007 óta M19-es autóútnak nevezett szakasz kettévágta Győrszentivánt, amelynek két része között nehézkessé vált a közlekedés. Összeköttetésként megépült ugyan az akkori nevén Ifjúgárda, mai nevén Felüljáró úti híd, de ez – mint Sík Sándor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) a Kisalföldnek elmondta – a nagy forgalom miatt meglehetősen balesetveszélyes, ráadásul túlságosan szűk, felhajtói pedig nagyon meredekek.



A problémát egy új gyalogos-kerékpáros híddal kívánják orvosolni, amely az autóút által szintén kettévágott Kálmán Imre utat köti majd össze. A műtárgy így a Felüljáró úti hídtól mintegy 250 méterre keletre épülne fel. A képviselő elmondta: a 280–300 millió forintos beruházás költségeinek egy részét már Győr 2018-as költségvetése is tartalmazza.



Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet szóvivője lapunknak kifejtette: kifejezett céljuk volt, hogy építészetileg esztétikus, hangsúlyos szerkezet kerüljön le a rajzasztalról, amiben a tervezők és a tervezésben közreműködő szakemberek is partnerek voltak. A végeredmény egy 46 méter hosszúságú, kábelfüggesztéses ívhíd lett, melynekkülönlegessége, hogy nem két, hanem egy főtartó ív tartja a pályalemezt. Ilyen elrendezésű szerkezet hazánkban még nincs.



"A tervezéskor az is fő szempontunk volt, hogy mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok számára szerethető építmény szülessen. Nem szerettünk volna olyan hidat tervezni, amely szép, de nem szeretik használni. Ennek érdekében a hídra fel- és arról levezető lépcsőztetett rámparészt 1:1 méretarányban megépíttettük zsaluelemekből egy telephelyen. Az életnagyságú makettet gyalog és tolt kerékpárral is kipróbáltuk, meggyőződhettünk a kényelmes használhatóságról" – jegyezte meg Máthé-Tóth Péter.



A híd ívtartója csőszelvényű acélból készül, melyhez húrszerűen acélkábelek vagy rudak csatlakoznak majd. A műtárgy tetőpontja az alatta lévő M19-es autóút szintjétől számítva 12 méter magasan lesz. Az acélszerkezet önsúlya mintegy 68 tonna. A leendő építőnek talán a legnagyobb kihívás a csőszelvényű ívtartó legyártása lesz, mert nagy pontosságot igényel. Tervezői ajánlás szerint ilyen precíziós acélhengerműgyár csak Hollandiában van, az Európában épített ívhidak többségét is ott készítették elő.



Az útkezelő jelenleg a hídépítés közbeszerzési eljárását készíti elő, s valószínűleg ősszel kezdődhet a kivitelezés aközművek kiváltásával, a híd alapjainak építésével. A szerkezeti elemek építése jövő tavasszal várható.

Sík Sándor szerint olyan szép formájú hídról van szó, amely a keletről érkezők számára akár Győr kapuját is jelentheti, ezért azt szeretné, hogy a műtárgy díszkivilágítást kapjon. Erre még fedezetet kell találni.