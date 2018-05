Olvasónk kálváriája a kötelező biztosítással - mutatjuk az autót, amit totálkárosra minősítettek volna

Itt ütközött a két kocsi Pannonhalmán.

A felvétel közvetlenül a baleset után készült a Toyotáról. Ezt a kocsit minősítette volna totálkárosra a biztosító kár-szakértője.

Elrettentő példák a neten



A kgfb-rendszer árnyoldalait mutatja, hogy a világhálón több hazai cég kínál szakmai segítségét a bajbajutottaknak - persze jó pénzért. A honlapokon a győrújbaráti férfi esetéhez hasonló példákat tucatjával lehet olvasni.

"Egyirányú utcában elsőbbségem volt Pannonhalmán, mikor a mellékutcából gyors tempóban felém tartott egy kocsi. Az autó a Toyota hátulját kapta el. Ütközéskor erős ütést éreztem a fejemben. A vétkes sofőr szája vérzett, rosszul voltam, hívtam a katasztrófavédelmet. A mentők hamar odaértek, jöttek a rendőrök is. Bevittek a győri sürgősségire, a koponya CT nem jelzett bajt" - kezdte Kovács Vilmos."Véleményem szerint az egyértelmű és helyszínen tisztázott balesetekben a kárt okozónak vagy a hozzátartozójának törvényes kötelezettségének kellene lennie, hogy a vétlen fél kártérítését a biztosítójánál haladéktalanul kezdeményezze. Ezt a kgfb-törvény szerint jelenleg meg sem teheti a baleset okozója. Bejelentést csak a kárt szenvedett fél tehet. Ha nem csak karcolásokat szerzek a balesetben és hetekig a kórházban fekszem, akkor a törött autóval mit kezdett volna a családom?" - vetette fel Kovács Vilmos.A győrújbaráti férfi autója így is hosszú ideig parlagon hevert. "A rendőrségi jegyzőkönyvet nem postázták. Ezt szabály szerint 30 napon belül kell küldeni. Hiába jöttek utánam a helyszínelők a sürgősségire, nem adhatták oda a papírt. Ezen is múlt a hosszú javítási idő. A kocsinkat autómentő szállította a szakszervizbe. Ott a biztosító kárszakértője javasolta a sérült Toyotánk totálkárossá minősítését. Pár éve hasonlóan jártak a testvéremék, az ő kocsijukat is rohamtempóban totálkárosnak ítélték. Ebbe nem voltam hajlandó belemenni. A kárösszeggel és roncsértékkel több mint 400 ezer forintot vesztettünk volna" - közölte Kovács Vilmos.A "roncs értékét" egyébként nem a biztosítók fizetik. Helyette a károsultnak megadják a cég nevét, amely zárt liciten megnyerte a roncsot..."Az egyik barátom fia Berlinben biztosítónál dolgozik, tőle kértem szakmai segítséget. Azt javasolta, fogadjak ügyvédet. Így tettem, ügyvéd segítségével írtam össze a reális igényeimet. A biztosító alig 10 nap alatt megváltoztatta a korábbi elzárkózó álláspontját és elutalta a jogos összeget. Igaz, így is jelentős mínuszunk keletkezett, de a Yarisunkat pár héten belül újra használhattuk. Azért vállaltam az ügyet a nyilvánosság előtt, mert alapvetően javítani kellene a kötelező biztosítás elméleti és gyakorlati rendjét" - közölte Kovács Vilmos.